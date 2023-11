Giulia Gatto Monticone si ritira dal tennis. La sua nuova vita sportiva sarà da coach

Giulia Gatto Monticone, la nota tennista italiana, ha recentemente annunciato il suo ritiro dal tennis agonistico.

La sua carriera, che l’ha vista raggiungere il best ranking di numero 148 WTA, è stata ricca di momenti indimenticabili, come la partita sul centrale di Wimbledon contro Serena Williams nel 2019, che rimane uno dei punti più alti della sua vita personale e professionale.

Gatto Monticone guarda con orgoglio al suo percorso, senza rimpianti, e con l’intenzione di godersi queste ultime esperienze da professionista. Il 2023 è stato un anno di sfide per lei, dove ha ridotto sempre più il suo impegno nel circuito.

Ha vinto in carriera 11 tornei del circuito ITF in singolare.

Ora, con la conclusione della sua carriera agonistica, Gatto Monticone si sta già proiettando nel futuro, con l’idea di diventare coach e trasmettere la sua esperienza alle generazioni più giovani di tenniste.

Il suo impegno nel tennis non si ferma qui: Gatto Monticone, insieme al coach e compagno di vita Tommaso Iozzo, sta già seguendo alcune giocatrici alla Sisport di Torino, dimostrando che la sua passione per lo sport continuerà a influenzare il mondo del tennis anche al di fuori del campo.

Ecco i successi di Giulia Gatto Monticone nel circuito ITF

**2019 – 2 Titoli**

– 🇮🇹 Solarino 3 ITF

– 🇯🇵 Kofu 3 ITF

**2018 – 1 Titolo**

– 🇵🇹 Obidos 7 ITF

**2017 – 1 Titolo**

– 🇮🇹 Santa Margherita Di Pula 6 ITF

**2016 – 2 Titoli**

– 🇪🇸 Telde ITF

– 🇷🇴 Galati 4 ITF

**2011 – 1 Titolo**

– 🇮🇹 Imola Tozzona ITF

**2009 – 2 Titoli**

– 🇮🇹 Arezzo ITF

– 🇷🇴 Pitesti ITF

**2008 – 2 Titoli**

– 🇮🇹 Oristano ITF

– 🇮🇹 Imola Tozzona ITF

Marco Rossi