Djokovic infinito: n.1 di fine stagione per l’ottava volta e 400 settimane da Re

Dovremo coniare nuovi aggettivi per definire la grandezza di Novak Djokovic. Il super campione serbo sta letteralmente riscrivendo la storia della disciplina a furia di record epocali. La naturalezza con la quale a 36 anni “suonati” continua a vincere e divertire contro avversari che quasi potrebbero essere suoi figli è solo una parte della misura della differenza tra lui e tutti gli altri. Con la vittoria “notturna” contro Rune nel suo primo match alle ATP Finals di Torino, Djokovic si è assicurato di chiudere la stagione 2023 come n.1 al mondo. Sarà l’ottava volta in carriera per lui, record assoluto per lo sport (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021, 2023). E non finisce qua… “Nole” è sicuro di segnare la settimana n.400 da leader del ranking mondiale (attualmente è a 398). Un’enormità.

“È un grandissimo obiettivo raggiunto” afferma Novak a caldo dopo la vittoria su Rune, al termine di 3 ore di battaglia. “Ci sono così tante emozioni, volevo vincere a tutti i costi la partita stasera. La vittoria a Parigi mi ha messo in un’ottima posizione riguardo alla classifica e per farcela mi bastava vincere un match qua a Torino. Tutto quello che verrà oltre a questo, è un bonus”.

“A big objective, a big goal is achieved” @DjokerNole speaks on his INCREDIBLE achievement as he’s crowned Year-End No.1 for an 8th time!#NittoATPFinals pic.twitter.com/rwK1d4Bfzo — Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2023

Djokovic è diventato n.1 al mondo per la prima volta il 4 luglio 2011, dopo il suo primo successo a Wimbledon. Ha mantenuto la posizione per 53 settimane, fino all’8 luglio 2012. È stato quindi nuovamente n.1 del ranking per altri 9 periodi, il più lungo dal 7 luglio 2014 al 6 novembre 2016, quando fu scalzato da Andy Murray, un lasso di 122 settimane nel quale ha dominato vincendo 5 Slam e due Finals a Londra.

Nel 2020 ha segnato un altro dei suoi record, come n.1 di fine anno più anziano della storia, superato ovviamente dalle sue 36 primavere di questa stagione. Un annata quella 2023 nella quale ha disputato tutte le finale degli Slam, vincendone 3 e perdendo solo quella di Wimbledon. Per la seconda volta in carriera è stato a un passo dal completare il Grande Slam stagionale.

Martedì sera alle ore 21 ci sarà la super sfida tra Sinner e Djokovic. Oggi pomeriggio, prima dell’inizio del match tra Alcaraz e Zverev, il serbo riceverà in campo al Pala Alpitour il premio di n.1 di fine anno. Djokovic infinito.

Marco Mazzoni