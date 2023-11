ATP Finals 2023 – Tsitsipas e l’Elogio a Sinner e poi sulle sue condizioni:”Sto bene, non ho alcun problema fisico”

Stefanos Tsitsipas, numero 6 del ranking ATP, è partito con alcune incertezze sulle sue condizioni fisiche per il suo debutto alle ATP Finals 2023 contro Jannik Sinner. Tuttavia, dopo la sconfitta, Tsitsipas si è presentato in conferenza stampa confermando di non avere alcun problema fisico.

Tsitsipas ha aperto la conferenza con parole di elogio per Sinner: “Vorrei prima di tutto congratularmi con Jannik per l’ottima partita. Ha mostrato la sua forza, giocando in modo responsabile e attaccando continuamente. Ha servito bene e mantenuto la calma nei momenti cruciali. Da parte mia, avrei potuto fare di più, ma sono felice di continuare in questo torneo”.

L’atleta greco ha espresso la sua speranza di migliorare nelle prossime partite, evidenziando la struttura unica delle ATP Finals che permette di vincere un torneo anche dopo una sconfitta.

Stato Fisico di Tsitsipas

Interrogato sulla sua condizione fisica, in particolare riguardo a possibili problemi alla schiena o al gomito, Tsitsipas ha risposto: “No, non che io sappia. Sto completamente bene e sono pronto a giocare in questo torneo. Torino è uno degli eventi più importanti dell’anno per me”.

Sensazioni Positive dalla Tournée Indoor Europea

Tsitsipas ha parlato della sua preferenza per le superfici rapide, sottolineando come il suo gioco si sia adattato a queste condizioni. Ha messo in evidenza il miglioramento del suo rovescio a una mano, considerato un punto debole dai suoi avversari, e la sua capacità di giocare in modo più completo e creativo, specialmente alla rete.

Miglioramenti necessari dopo la sconfitta

Dopo la sconfitta contro Sinner, Tsitsipas ha identificato aree specifiche di miglioramento: “Devo giocare un tennis migliore, in particolare nei miei giochi in risposta. Voglio essere più aggressivo, rispondere con maggiore profondità, e sfruttare le opportunità per avanzare verso la rete. Questo torneo rappresenta un’opportunità per il mio gioco di crescere attraverso maggiori rischi”.

In conclusione, Tsitsipas si mostra fiducioso e pronto a sfruttare il formato unico delle ATP Finals per mostrare il meglio del suo tennis e aspirare a un miglioramento costante.





Francesco Paolo Villarico