Challenger Danderyd: Il Tabellone Principale e di Qualificazioni. Tre azzurri nel Md e uno nelle quali

Challenger Danderyd – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Gaston, Hugo vs Moutet, Corentin

Qualifier vs Qualifier

Mensik, Jakub vs (WC) Dahlin, Max

Travaglia, Stefano vs (5) Medjedovic, Hamad

(4) Goffin, David vs Qualifier

Riedi, Leandro vs Qualifier

Yevseyev, Denis vs (WC) Friberg, Karl

Choinski, Jan vs (8) Nakashima, Brandon

(7) Albot, Radu vs Passaro, Francesco

Kukushkin, Mikhail vs (Alt) Krutykh, Oleksii

(WC) Borg, Leo vs Onclin, Gauthier

Bailly, Gilles Arnaud vs (3) Cobolli, Flavio

(6) Cressy, Maxime vs De Loore, Joris

Qualifier vs Dzumhur, Damir

Fery, Arthur vs Qualifier

Otte, Oscar vs (2) Marterer, Maximilian

(1) Harris, Billyvs (WC) Bladelius, Henrikvs (12) Blockx, Alexander

(2) Andreev, Adrian vs Oetzbach, Adrian

(WC) Kaukovalta, Patrick vs (8) Moller, Elmer

(3) Kachmazov, Alibek vs Basilashvili, Nikoloz

(WC) Hede, Ludvig Fredrik vs (9) Gautier, Alexis

(4) Neuchrist, Maximilian vs (WC) Eriksson, Sebastian

(Alt) Nouza, Petr vs (11) Bertola, Remy

(5) Moeller, Marvin vs Demin, Yaroslav

Naw, Hazem vs (7) Safwat, Mohamed

(6) Herbert, Pierre-Hugues vs (Alt) Kirkov, Vasil

Brunold, Mika vs (10) Sakellaridis, Stefanos

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Patrick Kaukovalta vs [8] Elmer Moller

2. [WC] Ludvig Fredrik Hede vs [9] Alexis Gautier

3. [1] Billy Harris vs [WC] Henrik Bladelius

4. [4] Maximilian Neuchrist vs [WC] Sebastian Eriksson

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Adrian Andreev vs Adrian Oetzbach

2. [5] Marvin Moeller vs Yaroslav Demin

3. Andrea Guerrieri vs [12] Alexander Blockx

4. [Alt] Petr Nouza vs [11] Remy Bertola

Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Hazem Naw vs [7] Mohamed Safwat

2. [3] Alibek Kachmazov vs Nikoloz Basilashvili

3. Mika Brunold vs [10] Stefanos Sakellaridis

4. [6] Pierre-Hugues Herbert vs [Alt] Vasil Kirkov