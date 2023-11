Challenger Helsinki, Lima 2, Calgary, Matsuyama e Knoxville: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Helsinki (Finlandia) – Semifinali, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. Corentin Moutetvs [7] Arthur Rinderknech

2. [LL] Stefano Travaglia vs [Alt] Sumit Nagal



Il match deve ancora iniziare

3. [PR] N.Sriram Balaji / Andre Begemann vs [2] Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Nicolas Barrientos/ Orlando Luzvs [Alt] Mateus Alves/ Eduardo Ribeiro

2. [8] Francisco Comesana vs Mariano Navone (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Luciano Darderi vs Alejandro Tabilo



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Andres Martinvs [WC] Liam Draxl

2. [1] Dominik Koepfer vs [4] Gabriel Diallo (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Charles Broom / Ben Jones vs [WC] Juan Carlos Aguilar / Justin Boulais



Il match deve ancora iniziare

ATP Matsuyama Taro Daniel [1] Taro Daniel [1] 6 3 7 Yu Hsiou Hsu [8] Yu Hsiou Hsu [8] 2 6 5 Vincitore: Daniel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 T. Daniel 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 Y. Hsiou Hsu 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 5-4 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-15 4-3 → 4-4 T. Daniel 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 T. Daniel 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 T. Daniel 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 0-2 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Hsiou Hsu 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Hsiou Hsu 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Y. Hsiou Hsu 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Y. Hsiou Hsu 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 df 0-0 → 1-0

1. [1] Taro Danielvs [8] Yu Hsiou Hsu

2. JiSung Nam / Kaichi Uchida OR [3] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi vs [4] Ray Ho / Matthew Christopher Romios OR [2] Karol Drzewiecki / Zdenek Kolar (non prima ore: 03:00)



ATP Matsuyama Toshihide Matsui / Kaito Uesugi [3] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi [3] 3 2 Karol Drzewiecki / Zdenek Kolar [2] Karol Drzewiecki / Zdenek Kolar [2] 6 6 Vincitore: Drzewiecki / Kolar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Drzewiecki / Kolar 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 T. Matsui / Uesugi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 K. Drzewiecki / Kolar 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 K. Drzewiecki / Kolar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 K. Drzewiecki / Kolar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Matsui / Uesugi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Drzewiecki / Kolar 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Matsui / Uesugi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 3-5 K. Drzewiecki / Kolar 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Matsui / Uesugi 0-40 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 K. Drzewiecki / Kolar 15-40 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 K. Drzewiecki / Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Drzewiecki / Kolar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [1] Taro Daniel OR [8] Yu Hsiou Hsu vs Duje Ajdukovic OR [Q] August Holmgren



ATP Matsuyama Taro Daniel [1] Taro Daniel [1] 7 6 August Holmgren August Holmgren 6 2 Vincitore: Daniel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Holmgren 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 A. Holmgren 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 4-1 → 4-2 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Holmgren 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Holmgren 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-0 → 1-1 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* df 6-6 → 7-6 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-4 → 4-5 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 4-4 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Daniel 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Holmgren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Holmgren 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Holmgren 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1

Court 6 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Yunchaokete Bu vs [3] Luca Nardi



ATP Matsuyama Yunchaokete Bu [7] Yunchaokete Bu [7] 5 3 Luca Nardi [3] Luca Nardi [3] 7 6 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Bu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Nardi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Nardi 30-0 ace 40-0 5-6 → 5-7 Y. Bu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Nardi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Nardi 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Y. Bu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Y. Bu 0-15 15-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Bu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [7] Yunchaokete Bu OR [3] Luca Nardi vs [5] Benjamin Hassan OR Geoffrey Blancaneaux



ATP Matsuyama Luca Nardi [3] Luca Nardi [3] 6 6 Geoffrey Blancaneaux Geoffrey Blancaneaux 3 3 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Nardi 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-2 → 5-3 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 G. Blancaneaux 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Blancaneaux 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Blancaneaux 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 L. Nardi 15-15 15-30 15-40 df 5-2 → 5-3 G. Blancaneaux 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 G. Blancaneaux 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Nardi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 16 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Benjamin Hassan vs Geoffrey Blancaneaux



ATP Matsuyama Benjamin Hassan [5] Benjamin Hassan [5] 3 2 Geoffrey Blancaneaux Geoffrey Blancaneaux 6 6 Vincitore: Blancaneaux Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 2-6 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 G. Blancaneaux 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-5 → 1-5 B. Hassan 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 G. Blancaneaux 15-0 ace 40-0 ace 0-1 → 0-2 B. Hassan 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 B. Hassan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 G. Blancaneaux 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 B. Hassan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-3 → 1-4 B. Hassan 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 B. Hassan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 8 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Duje Ajdukovic vs [Q] August Holmgren



ATP Matsuyama Duje Ajdukovic Duje Ajdukovic 5 6 6 August Holmgren August Holmgren 7 3 7 Vincitore: Holmgren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 D. Ajdukovic 40-A 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Holmgren 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 A. Holmgren 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 D. Ajdukovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Holmgren 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Ajdukovic 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 A. Holmgren 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 D. Ajdukovic 15-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Ajdukovic 15-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Ajdukovic 15-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-15 3-1 → 4-1 A. Holmgren 15-0 30-0 ace 40-15 3-0 → 3-1 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Holmgren 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 D. Ajdukovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Holmgren 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 D. Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Holmgren 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 5-5 D. Ajdukovic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Ajdukovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Holmgren 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Holmgren 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Ajdukovic 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 A. Holmgren 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Mac Kiger/ Mitchell Kruegervs Cannon Kingsley/ Luis David Martinez

2. [3] Alex Michelsen vs Tennys Sandgren



Il match deve ancora iniziare

3. Denis Kudla vs [5] Emilio Nava



Il match deve ancora iniziare