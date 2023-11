Fognini show a Metz, domina Sonego con un tennis stellare. È semifinale vs. Humbert

Show time Fognini nella serata dei quarti di finale all’ATP 250 di Metz. Fabio domina il primo scontro con Lorenzo Sonego ritrovando quel tennis stellare, velocità d’esecuzione e sicurezza che l’ha issato tra i bracci più “magici” della sua generazione. Lo score di 6-1 6-2 in 76 minuti è una foto fedele di quel che si è visto in campo, una differenza abissale tra i due azzurri, in ogni colpo e situazione di gioco. Un Sonego troppo brutto per esser vero, dominato in lungo e in largo da Fognini, ma stasera i meriti di Fabio sono certamente superiori alle lacune e incertezze di Lorenzo. Il torinese è scattato male dai blocchi, non l’ha aiutato il servizio ed è stato immediatamente in difficoltà anche nelle situazioni più semplici, come la spinta col diritto da sinistra, il suo marchio di fabbrica. Ma gran parte dei problemi vissuti in questa serata “no” di Sonego viene dalla forza e intensità imposta da Fognini.

Il campione di Monte Carlo 2019 ha ritrovato stasera un tennis non lontano da quello che gli ha consentito di alzare il trofeo più importante in carriera. Ha servito bene, ha risposto ancor meglio, mettendo enorme pressione all’amico rivale; ha dominato nello scambio governando totalmente i tempi di gioco. Con i piedi vicini alla riga di fondo ha accelerato con diritti e rovesci continui, precisi, in grande anticipo e scioltezza, senza mai dar modo a Sonego di prendere ritmo e soprattutto allontanarlo dalla sua posizione preferita. Dalla sua “piazzola” Fabio ha comandato, lasciando correre via veloce e sicuro il suo braccio, producendo giocate fantastiche in ogni situazione, costruzione, attacco e difesa. La pulizia dei suoi impatti è stata formidabile, sostenuta da un timing fantastico, quello che fa sembrare tutto così facile, anche giocate proibite per la maggior parte dei colleghi.

Tutto ha provato e tutto gli è riuscito. Sicuro nella costruzione in anticipo, formidabile nelle accelerazioni, è stato pronto a correre a rete e chiudere di volo o con tocchi da maestro. Una serie continua di magie, campionario quasi esaustivo di quel talento “maledetto” che l’ha portato a grandissime vittorie in carriera e moltissimi momenti di bellezza tecnica inarrivabili.

Sonego solo servendo assai meglio avrebbe potuto entrare davvero in partita, ma nemmeno la battuta l’ha assistito, e sulle seconde palle è stato sempre in difficoltà. Il tabellino conclusivo segna 81% di punti vinti con la prima palla da Fabio e ben 68% sulla seconda, numeri che certificano la sua forza nel match, ma anche la scarsa pressione ricevuta dal rivale, davvero troppo falloso, teso e insicuro. Lorenzo solo riuscendo a spostare indietro e lateralmente Fabio avrebbe potuto rompergli il ritmo, portarlo in zone scomode e fargli perdere sicurezza. Non c’è riuscito, troppo falloso e anche poco paziente nell’aspettare che passasse la tempesta. Sonego ha spesso accelerato i tempi rischiando giocate che proprio non sentiva, e questo ha ancor più agevolato il compito del connazionale.

Fognini vola in semifinale contro Humbert, un match difficile ma con questo tennis niente è proibito. “Ho giocato uno dei migliori match del mio orribile 2023” dice Fabio a caldo. “Mi sentivo davvero bene con i miei colpi da fondo campo, non gli ho lasciato modo di entrare in partita. Sono più che felice”. È davvero un piacere tornare a commentare un gran torneo di Fognini e soprattutto questo suo tennis. Bello e impossibile, un po’ come lui. E della bellezza non ci si stanca mai.

Marco Mazzoni

La cronaca

Il primo derby tra Sonego e Fognini inizia con quest’ultimo alla battuta. Bel game, la palla esce benissimo dalle corde di Fabio, a zero muove lo score. Scatta bene al servizio anche Lorenzo, chiude a 15 con un Ace. È molto centrato Fognini questa settimana, i suoi impatti sono puliti anche se non sempre arriva come un fulmine sulla palla. Nel quarto game Sonego va in difficoltà, perde la misura col diritto cercando l’affondo e anche di non subire l’anticipo del ligure. Ne sbaglia malamente tre Lorenzo, lo paga carissimo con un break a zero che manda avanti Fognini 3-1 e servizio. Stellare il momento di “Fogna”, tutto gli riesce, la striscia di punti vinti si ferma a 9, ma con un’altra eccellente sbracciata col diritto cross, in grande anticipo e sicurezza, consolida il vantaggio sul 4-1. Al momento, one-man-show di Fognini, che trova colpi davvero degni di suoi momenti migliori. Sonego invece non ingrana. Ha fretta nello scegliere soluzioni definitive a bassa percentuale, come la smorzata ai vantaggi, totalmente errata, che gli costa una palla del doppio break. Nemmeno la prima lo assiste, e poi mal centra un diritto su di una risposta molto profonda di Fognini. Altro Break, 5-1 per Fabio dopo solo 24 minuti. Il torinese trova la prima bella risposta del set, ma non basta, il ligure si prende sicuro il primo parziale per 6-1 con un’ottima prima palla esterna sulla riga. Enorme la differenza tra i due nello scambio, che compensa il basso numero di prime in campo di Fabio (solo il 48%). Male Sonego in generale, soprattutto in risposta e col diritto, il colpo che è generalmente il suo salvagente. Benissimo invece Fognini in risposta, l’ha rimessa in campo quasi sempre e ha messo pressione al rivale.

Secondo set, inizia Sonego alla battuta, il primo punto lo vede non trovare letteralmente la palla col diritto. La sua serataccia continua, è in netta difficoltà nell’impattare in sicurezza le palle veloci e profonde di Fognini, e col servizio non trova punti gratis. L’ennesimo errore col diritto gli costa il 15-40, suona l’allarme rosso. Si salva con un buon servizio e poi un errore di Fabio in risposta su di una seconda tutt’altro che temibile, forse il primo vero gratuito di “Fogna”. Il break è ritardato di poco: con altri due disastri dalla riga di fondo, Sonego consegna un break in apertura (sesto game di fila perso). Totalmente in confusione Lorenzo, certamente teso e fuori fuoco. Ha buon gioco Fognini nel comandare lo scambio dal centro del campo, sposta il rivale anticipando ogni colpo e via a prendersi il punto in avanzamento. Una meraviglia tornare a vedere il campione di Monte Carlo 2019 impattare la palla con quella pulizia e sicurezza. Sonego tira un paio di pallate per scuotersi, gli restano in campo, ma Fognini è l’ammiraglio della situazione, governa e comanda 2-0 Fognini (parziale 7-0). Sorride Fabio dopo l’ennesima grande giocata, nata da una risposta clamorosa. Lottando con tutto quel che ha, in una giornata difficilissima, Sonego torna muovere lo score, con una magia di tocco nel dodicesimo punto del game (1-2). Il game vinto è una bella spinta per Lorenzo, il diritto torna a pungere e sale 15-40 con le prime palle break del match a favore. Non si scompone Fabio, mancina con sicurezza il suo tennis geometrico in progressione, perfetto col rovescio lungo linea, cancella le due chance e vola 3-1. Il piemontese finalmente si è scosso, è entrato in partita, e la partita si accende come spettacolo. Fabio continua a disegnare il campo, ma Lorenzo ora si difende meglio e nei suoi game attacca con decisione e meno errori. Ma un’accelerazione di diritto cross mortale, tanto è stretta e bella, porta a Fabio la chance del 5-2. Con un’altra accelerazione clamorosa di rovescio lungo linea, al termine di uno scambio dominato con un colpo più bello del precedente, ecco il Break del 5-2 Fognini. showtime “Fogna”. Chiude facilmente al turno successivo, 6-2. Davvero un peccato per un Sonego non al meglio, ma che Fognini. Che spettacolo! Bravissimo, è un piacere ritrovare un talento così cristallino produrre il suo miglior tennis.

[WC] Fabio Fognini vs [6] Lorenzo Sonego



ATP Metz Fabio Fognini Fabio Fognini 6 6 Lorenzo Sonego [6] Lorenzo Sonego [6] 1 2 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 F. Fognini 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

