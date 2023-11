Bublik, la sconfitta tra genio e sregolatezza (Video del match point giocato da sotto)

Alexander Bublik ha regalato al pubblico di Metz un momento di assoluto teatro tennistico o di pazzia tennistica. Durante il confronto con l’azzurro Fabio Fognini, il talento kazako ha lasciato tutti a bocca aperta, non tanto per la sua abilità con la racchetta, quanto per una scelta tattica che rimarrà negli annali del tennis per la sua audacia.

Non si era ancora spenta l’eco del doppio fallo che aveva vanificato un match point per Bublik e un altro errore che l’aveva visto cedere il servizio, che il kazako si è trovato a fronteggiare un’altra chance di chiudere il match. Ma ecco che, sul 7-6 del tie-break, Bublik ha deciso di tentare il tutto per tutto: un servizio da sotto, una mossa che ha del surreale nei momenti topici del tennis professionistico.

La scelta si è rivelata una follia totale. Il punto è andato a Fognini e, come se il destino avesse deciso di scrivere un copione drammatico, è stato l’italiano a realizzare il minibreak che lo ha poi portato a vincere il secondo set, mandando in delirio il pubblico e trascinando la partita al decisivo terzo set.

Quella di Bublik è stata una mossa che ha superato i confini della normale strategia di gioco, entrando nella categoria delle decisioni così inaspettate da poter essere definite geniali o catastrofiche a seconda dell’esito. In questo caso, l’atto ha avuto dell’incredibile, suscitando reazioni contrastanti parte dei tifosi e di incredulità tra gli esperti.

Vaya ridículo que hace Bublik. Tenía todas las de ganar y su soberbia nos hizo perder la apuesta. pic.twitter.com/oQRqm8G6do — Cobesa Once (@Cobesa11) November 8, 2023

Il match ha quindi preso una piega inattesa, con un Fognini galvanizzato che ha saputo cogliere l’occasione per rientrare in gioco e ribaltare le sorti di un incontro che sembrava ormai praticamente perso.

When you can't believe you lost the point @MoselleOpen pic.twitter.com/pM0TrqwZrG — Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2023





Marco Rossi