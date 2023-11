Dal 2025 i tornei di Dallas, Doha e Monaco saranno ATP 500, addio agli eventi di Lione, Newport e Atlanta

L’ATP ha comunicato attraverso il sito ufficiale che i tornei di Dallas, Doha e Monaco dal 2025 faranno un salto di categoria, passando da 250 a 500, mentre cesseranno gli eventi di Newport, Atlanta e Lione. La novità è parte del progetto “One Vision”, attraverso il quale il governo attuale del tour maschile mira a rafforzare il calendario e il prodotto per i fan, con maggiori eventi “premium” e vantaggi nella logistica e nei prize money per i giocatori.

Il Dallas Open, organizzato da GF Sports & Entertainment, avrà dal 2025 una nuova sede, che annunciata nel corso della prossima stagione. La città ha una lunga esperienza nell’ospitare importanti eventi sportivi tra cui All-Star Games della NBA e il Super Bowl di football NFL, ed è una delle sedi che ospiterà i campionati del mondo di calcio nel 2026. Il Qatar ExxonMobil Open di Doha ha vinto per cinque volte il premio di torneo dell’anno nella categoria ATP 250, grazie ai voti dei giocatori. Il suo standard – organizzazione, servizi per giocatori e pubblico – è considerato dall’ATP come già adeguato al salto di categoria, che avverrà tre due anni. Il BMW Open di Monaco sarà sottoposto ad un rinnovamento importante nella struttura che gli consentirà di presentarsi in una veste migliore per l’edizione 2025.

Ciascuno dei tre tornei offrirà circa 2,8 milioni di dollari di montepremi a partire dal 2025 e contribuirà alla crescita costante dei prize money dei tornei stagionali. L’ATP comunica che in totale i tre upgrade forniranno circa 51,7 milioni di dollari in compensi aggiuntivi ai giocatori nella categoria ATP 500 in un periodo di cinque anni. Come parte di questo processo di rinnovamento del calendario, i tornei ATP 250 di Atlanta, Lione e Newport verranno cancellati dal 2025. Scompare quindi l’ormai “classico” appuntamento su erba post Wimbledon, a meno che non venga rimpiazzato da un’altra sede.

Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP, ha dichiarato: “OneVision mira ad alzare il livello del tennis e sbloccare nuovi investimenti. Siamo entusiasti che i nostri eventi di Dallas, Doha e Monaco raggiungano lo status ATP 500, offrendo standard più elevanti per i giocatori e, soprattutto, un prodotto migliore per i nostri fan”.

Questa novità porterà dal 2025 da 13 a 16 tornei ATP 500 in calendario. Le città di Dallas, Doha e Monaco si uniscono all’elenco delle sedi già presenti nella categoria 500: Acapulco, Barcellona, Basilea, Pechino, Dubai, Halle, Amburgo, Londra, Rio de Janeiro, Rotterdam, Tokyo, Vienna, e Washington. Le modifiche coincidono anche con l’ampliamento della categoria ATP Masters 1000, con sette dei nove tornei che si terranno come eventi su 12 giorni a partire dal 2025.