ATP 250 Metz: Il Tabellone Principale. C’è Lorenzo Sonego. Fabio Fognini wild card

Al torneo di Metz, gli appassionati di tennis italiani possono aspettarsi incontri interessanti. Fabio Fognini, entrato nel tabellone con una wildcard, si troverà a sfidare il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Un incontro che, senza dubbio, attirerà l’attenzione per il contrasto di stili. Al secondo turno potrebbe sfidare Holger Rune.

Lorenzo Sonego, testa di serie numero sei, avrà un avversario impegnativo nell’americano Marcos Giron. Sonego sarà chiamato a confermare il suo seeding e a mostrare le sue qualità che ultimamente sta ritrovando.

ATP 250 Metz – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Rune, Holger vs Bye

Seyboth Wild, Thiago vs (WC) Fognini, Fabio

Altmaier, Daniel vs Gaston, Hugo

Giron, Marcos vs (6) Sonego, Lorenzo

(4) Humbert, Ugo vs Bye

Qualifier vs Thiem, Dominic

Gasquet, Richard vs Watanuki, Yosuke

Barrere, Gregoire vs (7) Hanfmann, Yannick

(5) Bublik, Alexander vs Qualifier

Shevchenko, Alexander vs Qualifier

Lestienne, Constant vs Qualifier

Bye vs (3) Khachanov, Karen

(8) Wawrinka, Stan vs Zapata Miralles, Bernabe

Van Assche, Luca vs van de Zandschulp, Botic

(WC) Herbert, Pierre-Hugues vs (WC) Cazaux, Arthur

Bye vs (2) de Minaur, Alex