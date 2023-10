Lorenzo Sonego, Sconfitto in una battaglia nelle qualificazioni a Parigi-Bercy da Dominic Thiem

Lorenzo Sonego ha salutato il torneo di Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 dell’anno, in una fase decisamente precoce. Il sorteggio si è rivelato particolarmente infausto per il torinese, che si è trovato a dover fronteggiare Dominic Thiem, ex vincitore degli US Open, nelle qualificazioni. In un incontro carico di tensione e colpi di scena, è stato Thiem a prevalere in tre set, con il punteggio di 6-1, 4-6, 7-5.

Il primo set ha visto Thiem imporsi con autorevolezza. L’austriaco ha lasciato pochi spiragli a Sonego, dimostrando sin dall’inizio un controllo saldo del gioco. La partita sembrava profilarsi come un monologo di Thiem, che con una serie di break e game al servizio portati a casa a 15, ha fatto presagire una rapida conclusione dell’incontro.

Tuttavia, il secondo set ha offerto una trama diversa. Sonego ha saputo ribaltare le previsioni. Dopo essersi trovato sotto per 0-2, l’azzurro ha iniziato a riscrivere la storia del match, recuperando il break e guadagnandosi il 2-1. Nonostante un immediato recupero da parte di Thiem, Sonego ha mantenuto la calma, riuscendo a riconquistare il vantaggio e a chiudere il set per 6-4.

Il terzo set è iniziato seguendo le orme del primo, con Thiem che si è portato in vantaggio. Nonostante la sfida fosse ardua, Sonego non ha demorso e ha trovato la forza per un rapido recupero, portando il set verso un finale estremamente equilibrato. Con un coraggio ammirevole, l’italiano ha annullato due match point sul 4-5, ma alla fine è stato Thiem a guadagnarsi la vittoria, sfruttando il quarto match point dopo due ore e mezza di un incontro appassionante.

Il risultato segna l’assenza di ulteriori rappresentanti italiani nel torneo.

ATP Paris Lorenzo Sonego [6] Lorenzo Sonego [6] 1 6 5 Dominic Thiem Dominic Thiem 6 4 7 Vincitore: Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-3 → 2-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 2-2 D. Thiem 40-A 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Thiem 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-5 → 1-6 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-2 → 1-3 L. Sonego 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Aces: 7 vs 4Double Faults: 5 vs 6First Serve: 53/95 (56%) vs 42/76 (55%)1st Serve Points Won: 36/53 (68%) vs 35/42 (83%)️ 2nd Serve Points Won: 17/42 (40%) vs 16/34 (47%)Break Points Saved: 4/10 (40%) vs 1/4 (25%)Service Games Played: 15 vs 14

️ Return Stats:

1st Serve Return Points Won: 7/42 (17%) vs 17/53 (32%)

2nd Serve Return Points Won: 18/34 (53%) vs 25/42 (60%)

Break Points Converted: 3/4 (75%) vs 6/10 (60%)

Return Games Played: 14 vs 15

Point Stats:

Net Points Won: 8/17 (47%) vs 21/26 (81%)

✨ Winners: 28 vs 29

Unforced Errors: 18 vs 14

Service Points Won: 53/95 (56%) vs 51/76 (67%)

Return Points Won: 25/76 (33%) vs 42/95 (44%)

Total Points Won: 78/171 (46%) vs 93/171 (54%)

️ Service Speed:

Max Speed: 222 km/h (137 mph) vs 208 km/h (129 mph)

1st Serve Average Speed: 202 km/h (125 mph) vs 192 km/h (119 mph)

2nd Serve Average Speed: 162 km/h (100 mph) vs 164 km/h (101 mph)





Marco Rossi