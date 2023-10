ATP 500 Basilea e Vienna: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Sonego e Vavassori al turno finale a Vienna. Fuori Fabio Fognini a Basilea

Nelle qualificazioni per accedere al main draw del prestigioso torneo ATP 500 di Vienna, due tennisti italiani si stanno mettendo in mostra: Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori. Entrambi hanno ottenuto vittorie convincenti nei loro match di esordio.

Lorenzo Sonego ha battuto l’alternates Vitaliy Sachko con un punteggio di 7-5, 6-1. La sua avventura nel torneo austriaco non si ferma qui: al turno decisivo, Sonego si troverà di fronte Alexandre Muller, attualmente n.85 del ranking mondiale ATP.

Parallelamente, Andrea Vavassori ha ottenuto un’importante vittoria contro l’alternates Damir Dzumhur, imponendosi 7-6, 6-3. Nel turno finale, Vavassori avrà il compito di sfidare la coppia Misolic – Varillas.

Tuttavia, non tutte le notizie provenienti dai campi da tennis sono positive per gli appassionati italiani. Fabio Fognini, l’unico rappresentante azzurro nelle qualificazioni degli “Swiss Indoors” di Basilea, ha subito una sconfitta al primo turno. Il torneo, che si svolge sulla superficie veloce indoor della “St. Jakobshalle”, ha un montepremi di ben 2.196.000 euro.

Fognini, attualmente n.128 del mondo, ha affrontato il russo Alexander Shevchenko, n.84 ATP e ottava testa di serie delle qualificazioni. Nonostante il tennista di Arma di Taggia abbia lottato tenacemente, Shevchenko ha avuto la meglio nel loro primo incontro diretto, chiudendo il match con un punteggio di 6-4, 5-7, 6-0.

ATP Basel Christopher O'Connell [1] Christopher O'Connell [1] 7 7 Maxime Cressy Maxime Cressy 6 5 Vincitore: O'Connell

ATP Basel Fabio Fognini Fabio Fognini 4 7 0 Alexander Shevchenko [8] Alexander Shevchenko [8] 6 5 6 Vincitore: Shevchenko

ATP Basel Botic van de Zandschulp [3] Botic van de Zandschulp [3] 6 7 Mika Brunold Mika Brunold 1 6 Vincitore: van de Zandschulp

ATP Basel Marc-Andrea Huesler Marc-Andrea Huesler 4 3 Arthur Rinderknech [7] Arthur Rinderknech [7] 6 6 Vincitore: Rinderknech

ATP Basel Michael Mmoh Michael Mmoh 5 6 3 Thiago Seyboth Wild [5] Thiago Seyboth Wild [5] 7 4 6 Vincitore: Seyboth Wild

ATP Basel Benjamin Hassan Benjamin Hassan 6 5 7 Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 2 7 6 Vincitore: Hassan

ATP Basel Pedro Cachin [4] Pedro Cachin [4] 3 6 4 Remy Bertola Remy Bertola 6 3 6 Vincitore: Bertola

ATP Basel Sumit Nagal • Sumit Nagal 30 6 1 Dominik Koepfer [6] Dominik Koepfer [6] 40 3 4

ATP Vienna Damir Dzumhur Damir Dzumhur 6 3 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 7 6 Vincitore: Vavassori

ATP Vienna Emil Ruusuvuori [3] Emil Ruusuvuori [3] 6 7 Alexander Erler Alexander Erler 1 5 Vincitore: Ruusuvuori

ATP Vienna Lorenzo Sonego [2] Lorenzo Sonego [2] 7 6 Vitaliy Sachko Vitaliy Sachko 5 1 Vincitore: Sonego

ATP Vienna Jurij Rodionov Jurij Rodionov 3 4 Tomas Machac [6] Tomas Machac [6] 6 6 Vincitore: Machac

ATP Vienna Dino Prizmic Dino Prizmic 5 6 Albert Ramos-Vinolas [8] Albert Ramos-Vinolas [8] 7 7 Vincitore: Ramos-Vinolas

ATP Vienna Lloyd Harris Lloyd Harris 1 4 Alexandre Muller [7] Alexandre Muller [7] 6 6 Vincitore: Muller

ATP Vienna Fabian Marozsan [4] Fabian Marozsan [4] 6 7 Timofey Skatov Timofey Skatov 3 6 Vincitore: Marozsan

