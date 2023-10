Incredibile Henry Young! A 100 anni gioca all’ITF World Tennis Masters a Maiorca e vince un match (video)

Per una volta siamo davvero felici di raccontare una bella storia, ricca di passione e voglia di vivere. In quel di Maiorca si è scritta una pagina curiosa della disciplina: l’australiano Henry Young è diventato il primo giocatore con un secolo di vita a partecipare e pure vincere un match ai Campionati mondiali individuali ITF Masters 2023. 100 anni e non sentirli! Con una vitalità da ragazzino e uno spiccato sense of humour, l’australiano è una figura molto popolare sul tour dei veterani e ha ricevuto a Maiorca un’accoglienza da eroe, inondato di richieste di foto e felicitazioni da parte degli altri giocatori, ufficiali del torneo e appassionati di tennis accorsi per l’evento.

Young tra l’altro è arrivato a Maiorca per giocare veramente, non per una semplice passerella e “comparsata”: nel tabellone +90 infatti Henry ha vinto il match d’esordio, un bel 6-2 6-3 allo spagnolo Mateo Camps. Il più anziano agonista al mondo si arreso al turno successivo, battuto dalla testa di serie n.3, il britannico Gordon Oates.

Non per questo ha perso il sorriso: “Hanno scattato un sacco di foto con me, ora sto pensando a quanto mi farò pagare!” racconta divertito Henry. “È bello essere il primo a tagliare questo traguardo, è qualcosa che nessuno potrà mai più togliermi. Quel che mi dispiace davvero è quanti miei amici hanno smesso col tennis quando hanno sofferto qualcosa tipo il gomito del tennista, è ridicolo perché… guardate me. Sto ancora giocando a tennis e mi sono fatto due nuove ginocchia, una nuova anca, ho un pacemaker, e pure gli apparecchi acustici e interventi al naso ma continuo a giocare e divertirmi!”.

“Credo soprattutto che quando sei molto vecchio sia davvero importante avere qualcosa che ti mantenga attivo. Ho intenzione di continuare a giocare finché non metterò in imbarazzo i miei partners di doppio. Credo di aver ancora qualche anno davanti a me, lo spero proprio” conclude un sorridente Young.



Una storia fantastica che arricchisce i Campionati mondiali individuali ITF Masters 2023 di Maiorca e ci ricorda quanto la passione per qualcosa, in questo caso per il tennis, possa aiutare a restare giovani. Continua a giocare, caro Henry!

Marco Mazzoni