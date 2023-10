Tsitsipas alla ricerca di risposte: Un fine anno cruciale per il tennista greco (Video)

Negli ultimi tempi, molto si è discusso sul tennista greco Stefanos Tsitsipas, che sta attraversando un periodo di forma non brillante, accumulando sei tornei senza ottenere due vittorie consecutive. Tuttavia, Tsitsipas rimane saldo e tranquillo, mirando a ritrovare il suo ritmo in vista del 2024.

Molti giocatori stanno mettendo in gioco il tutto nelle settimane a venire, con l’obiettivo di assicurarsi un posto per le ATP Finals di Torino, un traguardo ambito che rappresenta una sorta di riconoscimento per il gruppo selezionato dei migliori dell’anno. Solo qualche mese fa, la presenza di Tsitsipas nel torneo dei maestri sembrava essere una certezza, grazie alla sua performance costante nel primo trimestre dell’anno, culminata con l’arrivo in una finale di Grand Slam. Tuttavia, avanzando di qualche mese, la situazione ora appare completamente differente.

Attualmente, Tsitsipas è il sesto miglior giocatore della stagione e la sua partecipazione a Torino è probabile, seppur non ancora confermata. Circa 700 punti lo separano dal nono classificato nella Race ATP, indicando che solo ottime prestazioni dei suoi inseguitori nei tornei di Basilea, Vienna e Parigi-Bercy potrebbero mettere a rischio la sua partecipazione. Nonostante ciò, Tsitsipas ha deciso di partecipare all’ATP Anversa 2023, un torneo che ricorda con affetto, essendo stato uno dei primi in cui raggiunse una semifinale ATP a soli 19 anni. Qui, è considerato il grande favorito per il titolo e si è presentato con un obiettivo chiaro: ritrovare la sensazione di vittoria e riacquistare fiducia nel proprio gioco.

Prima dell’inizio del torneo, Tsitsipas ha partecipato a uno show culinario con un noto chef belga, in compagnia di Paula Badosa. Durante un incontro con la stampa, il tennista greco ha risposto con fermezza alle critiche e ai rumors recenti, esprimendo massima fiducia nel suo potenziale di ritorno al top, ribadendo l’importanza del duro lavoro e dell’impegno che lo hanno accompagnato per tutta la sua carriera.

“Le persone dicono che non sono più concentrato sul tennis? Sto allenandomi più che mai nella mia carriera. Non ho nulla da dimostrare a nessuno, se non a me stesso”, ha dichiarato Stefanos durante l’evento promozionale del torneo belga. Con un tabellone non particolarmente sfavorevole ad Anversa, e un debutto contro Dominic Stricker o Botic van de Zandschulp, Tsitsipas ha l’opportunità di tornare a collezionare vittorie consecutive. Riuscirà il greco a dissipare i dubbi e a riacquistare fiducia per affrontare il 2024 con rinnovato slancio? Le prossime settimane saranno decisive per rispondere a queste domande.





Francesco Paolo Villarico