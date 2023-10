Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Lunedì 16 Ottobre 2023

En plein degli italiani che conquistano tutti e otto i posti utili per accedere dalle qualificazioni al tabellone principale del singolare maschile del quinto dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Sono Tommaso Compagnucci, Pietro Marino, Stefano Reitano, Andrea Gola, Luciano Carraro, Alessandro Bellifemine, Denis Constantin Spiridon e Giorgio Ricca.

Primi match per il main draw maschile, con due italiani in campo. Buon esordio per Edoardo Lavagno. Il torinese, accreditato della terza testa di serie, ha battuto il ceco Lukas Rosol 5-7, 6-4, 6-3 in oltre due ore e mezza di gioco. Il 38enne Rosol, numero 26 della classifica mondiale nel 2014, ma ora scivolato alla casella 659, è noto agli appassionati soprattutto per la vittoria su Rafa Nadal a Wilmbledon 2012. Invece, la wild card Gabriele Pennaforti cede 7-6(4), 6-4 contro l’olandese Max Houkes.

Tanta Italia anche nel turno decisivo delle qualificazioni femminili. Scenderanno in campo Martina Spigarelli, Beatrice Ricci e Denise Valente, mentre si sfideranno Lisa Pigato contro Virginia Ferrara, Tatiana Pieri contro Giulia Carbonaro, Anna Turati contro Vittoria Paganetti e Greta Greco Iucchina contro Samira De Stefano.