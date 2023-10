Giulio Zeppieri al turno decisivo nel torneo ATP 250 di Anversa. Camilla Rosatello supera le quali nel WTA 250 di Monastir. Sfiderà Lucrezia Stefanini

Giulio Zeppieri approda al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Anversa.

L’azzurro ha sconfitto questo pomeriggio al primo turno Hugo Grenier classe 1996 e n.213 ATP con il risultato di 63 64 in 1 ora e 23 minuti di partita.

Al turno finale Giulio Zeppieri sfiderà Benjamin Bonzi classe 1996 e n.89 del mondo.

Nel primo set Zeppieri dopo aver perso un break nel primo game piazzava subito il controbreak e poi nel quarto gioco piazzava la zampata vincente conquistando la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set era fatale un break nel primo game (con doppio fallo sulla palla break), con Giulio che non concedeva praticamente nulla al servizio vincendo l’incontro per 6 a 4.

ATP Antwerp Hugo Grenier Hugo Grenier 3 4 Giulio Zeppieri [5] Giulio Zeppieri [5] 6 6 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 H. Grenier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-5 → 4-5 G. Zeppieri 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 G. Zeppieri 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 H. Grenier 0-40 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 H. Grenier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 H. Grenier 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 G. Zeppieri 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Nella calorosa e vivace atmosfera del torneo WTA di Monastir, Camilla Rosatello, classificata numero 303 nel ranking mondiale, ha combattuto con passione e determinazione per guadagnarsi un posto pregiato nel tabellone principale, ribaltando le previsioni e dimostrando che la grinta e la perseveranza spesso conducono a risultati sorprendenti.

Rosatello si è trovata di fronte al turno decisivo delle qualificazioni, la francese Carole Monnet, posizionata notevolmente più in alto nel ranking mondiale alla numero 180 e testa di serie numero 5 del tabellone. Interessante notare che le due atlete non si erano mai incontrate in precedenza sul campo, aggiungendo un ulteriore elemento di suspense e imprevedibilità all’incontro. Nonostante un primo set non proprio favorevole, terminato 46, Rosatello non si è lasciata abbattere, ribaltando il risultato con un 64 e un impressionante 61 nei set successivi.

La sua battaglia non si è limitata a questo incontro. Precedentemente, Camilla aveva già dimostrato il suo valore e la sua resistenza affrontando la svizzera Conny Perrin, numero 349 del mondo, vincendo in tre set con il punteggio di 62 36 61. Due vittorie consecutive in tre set hanno evidenziato non solo la sua abilità tecnica, ma anche una forza mentale che ha giocato un ruolo cruciale nei momenti di pressione.

Il torneo di Monastir rappresenta per lei il terzo evento WTA della stagione, ma è il primo in cui si guadagna l’accesso attraverso il campo, mostrando una chiara evoluzione nel suo gioco e un atteggiamento combattivo. I precedenti tornei, il Palermo Ladies Open e gli Internazionali BNL d’Italia di Roma, le hanno offerto l’opportunità di competere grazie a una wild card, permettendole di guadagnare esperienza preziosa nel circuito.

Ora, lo sguardo di Rosatello è rivolto alla sua prossima sfida: un incontro con Lucrezia Stefanini.

Questo rappresenterà il terzo incontro tra le due atlete italiane, con uno storico di vittorie diviso tra di loro. Mentre Stefanini ha trionfato nell’incontro a Santa Margherita di Pula nel 2019, Rosatello ha ottenuto la vittoria nelle qualificazioni a Grenoble nel 2017. Due giocatrici, entrambe con un punto da dimostrare e con la vittoria negli occhi, si affronteranno in un match che promette scintille e una lotta intensa per ogni punto.

WTA Monastir Camilla Rosatello Camilla Rosatello 4 6 6 Carole Monnet [5] Carole Monnet [5] 6 4 1 Vincitore: Rosatello Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Carole Monnet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Carole Monnet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Camilla Rosatello 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Carole Monnet 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Camilla Rosatello 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Carole Monnet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Camilla Rosatello 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Carole Monnet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Camilla Rosatello 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Carole Monnet 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Camilla Rosatello 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Carole Monnet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Camilla Rosatello 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Carole Monnet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 Carole Monnet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Camilla Rosatello 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Carole Monnet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Carole Monnet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Camilla Rosatello 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Carole Monnet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-4 → 1-4 Camilla Rosatello 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Carole Monnet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Camilla Rosatello 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Carole Monnet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

MD

(1) Jasmine Paolini vs Alizé Cornet

Marina Bassols Ribera vs (WC) Petra Marcinko

Tamara Zidansek vs Sara Errani

Kristina Kucova vs (6) Lucia Bronzetti

(4) Lesia Tsurenko vs (Q) Chloe Paquet

Claire Liu vs Emina Bektas

(Q) Katarina Zavatska vs Jessica Bouzas Maneiro

Nuria Parrizas Diaz vs (7) Magdalena Frech

(8) Clara Burel vs Cristina Bucsa

Darja Semenistaja vs (WC) Erika Andreeva

Lucrezia Stefanini vs (Q) Camilla Rosatello

(WC) Katarzyna Kawa vs (3) Martina Trevisan

(5) Anna Karolina Schmiedlova vs Nadia Podoroska

Aliona Bolsova vs Mai Hontama

Laura Pigossi vs Iryna Shymanovich

(Q) Alexandra Eala vs (2) Elise Mertens





Marco Rossi