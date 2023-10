Andrea Vavassori e l’Inaspettata reazione dopo gli insulti sui social dopo la sconfitta a Stoccolma

Il mondo del tennis, come ogni sport, è un insieme di vittorie e sconfitte, di momenti alti e bassi. Tuttavia, quello che Andrea Vavassori ha vissuto recentemente va oltre il normale percorso di un atleta.

Dopo aver subito una sconfitta nei quarti di finale del Challenger di Malaga ad opera di Mattia Bellucci, Vavassori si è precipitato a Stoccolma, in Svezia, con la speranza di competere nelle qualificazioni e cercare un posto nel tabellone principale. Un obiettivo difficilmente raggiungibile, considerando il poco tempo a disposizione per adattarsi alle nuove condizioni di gioco e l’affaticamento dovuto al precedente torneo in Spagna.

Nelle qualificazioni, il tennista italiano ha affrontato Benjamin Hassan, 189° del ranking mondiale. Dopo una battaglia estenuante di quasi tre ore, Vavassori è stato sconfitto con un punteggio di 7-6 (5), 6-7 (5), 6-7 (5), nonostante avesse avuto a sua disposizione tre match-point nel terzo set.

Il dolore della sconfitta è stato acuito dai messaggi negativi e denigratori ricevuti sul suo profilo social. Molte di queste reazioni provenivano probabilmente da individui che avevano scommesso sulla sua vittoria, un problema che sta emergendo anche nel mondo del calcio italiano.

Tuttavia, invece di reagire con rabbia o frustrazione, Vavassori ha scelto di rispondere con classe e dignità. Ha pubblicato una storia sul suo profilo in cui diceva: “Sono arrivato alle 4 del mattino da Malaga, ho provato le condizioni qui a Stoccolma appena 30 minuti prima della partita. Ho giocato un incontro fantastico contro un tennista davvero bravo che alla fine ha giocato in modo fantastico sotto pressione. 3 match-point non sfruttati e un confronto combattuto fino alla fine. Questo è ciò che merito. Grazie“.

Questo episodio sottolinea non solo le pressioni e le sfide che gli atleti affrontano, ma anche la necessità di trattare con rispetto e comprensione chi si mette in gioco, indipendentemente dall’esito. Vavassori ha dimostrato grande forza d’animo, rispondendo con classe e maturità.





Francesco Paolo Villarico