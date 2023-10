WTA 250 Monastir: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini guida il seeding. Presenti altre 4 azzurre

WTA 250 Monastir – Tabellone Principale – hard

(1) Jasmine Paolini vs Alizé Cornet

Marina Bassols Ribera vs (WC) Petra Marcinko

Tamara Zidansek vs Sara Errani

Kristina Kucova vs (6) Lucia Bronzetti

(4) Lesia Tsurenko vs Qualifier

Claire Liu vs Emina Bektas

Qualifier vs Jessica Bouzas Maneiro

Nuria Parrizas Diaz vs (7) Magdalena Frech

(8) Clara Burel vs Cristina Bucsa

Darja Semenistaja vs (WC) Erika Andreeva

Lucrezia Stefanini vs Qualifier

(WC) Katarzyna Kawa vs (3) Martina Trevisan

(5) Anna Karolina Schmiedlova vs Nadia Podoroska

Aliona Bolsova vs Mai Hontama

Laura Pigossi vs Iryna Shymanovich

Qualifier vs (2) Elise Mertens