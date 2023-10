Fair Play tra Rublev e Dimitrov in un momento di tensione a Shanghai (Video)

Con un posto nella finale del Masters 1000 di Shanghai in gioco, gli amici Andrey Rublev e Grigor Dimitrov erano impegnati in un tiratissimo tie-break durante il primo set. Il russo, servendo sul punteggio di 3-2 a suo favore, ha eseguito un servizio che il bulgaro ha rispedito direttamente in rete, portando Rublev sul 4-2. Tuttavia, Dimitrov ha protestata immediatamente, sostenendo che si fosse trattato di un “let”, dando inizio a un momento di notevole sportività da parte di entrambi.

In effetti, Rublev si è offerto spontaneamente di ripetere il punto, ma Dimitrov ha rifiutato. “Non è colpa tua”, ha esclamato il bulgaro, che alla fine ha perso il tie-break e, successivamente, anche il secondo set, vedendo così concludersi la sua partecipazione al torneo cinese.

Respect between opponents at the most tense of moments…@AndreyRublev97 offers to replay the point during the tiebreak, but Dimitrov refuses to accept#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/D9jy58HB7g

— Tennis TV (@TennisTV) October 14, 2023