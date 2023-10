Muguruza: “Al momento non ho intenzione di rientrare sul tour”

Da un po’ di sono perse le tracce di Garbine Muguruza. La due volte campionessa Slam spagnola si è presa un lungo periodo di pausa, dopo un 2022 davvero deludente, chiuso con 12 vittorie e 17 sconfitte, e un avvio di 2023 pessimo, 4 match e 4 sconfitte, l’ultima a Lione. Lo scorso agosto aveva rilasciato una lunga intervista al magazine iberico Hola, nella quale annunciava le prossime nozze col fidanzato Arthur Borges dopo due anni di convivenza, e anche l’idea di non chiudere la porta a un rientro sul tour WTA, anche se la sua vita senza competizione non le dispiaceva affatto.

In una nuova breve intervista per il magazine Women’s Health di pochi giorni fa Garbine ha fornito altri dettagli della sua vita, allontanando ulteriormente un eventuale ritorno al tennis giocato. “In questo momento non ho alcuna intenzione di tornare alle competizioni. Dormo, riposo, sto con la mia famiglia e recupero il tempo perduto”, confessa la n.1 al mondo. “La mia forma fisica è cambiata: non gareggiando mi mantengo in forma senza dover spingermi sempre al limite. Vado regolarmente in palestra, amo l’allenamento con i pesi, faccio Zumba, Pilates, yoga e boxe. Prendo l’opportunità di fare quelle cose a cui non potevo dare la possibilità quando ero sul circuito”.

Sembra felice della sua vita attuale, con il tennis relegato nei libro dei ricordi: “Il tennis non occupa alcun posto nella mia routine. Sono in contatto con alcune colleghe, magari posso giocare qualche volta, ma per puro divertimento, senza intensità. Il tennis non occupa la mia mente, la mia routine o la mia giornata, mi sto prendendo una vera pausa e sto completamente lontano dai campi”.

Simpatico il racconto di Muguruza del suo futuro sposo: “È accaduto a New York, all’improvviso. Non avevo rinunciato a trovare l’amore, ma con tutto quel che comporta l’essere una tennista Pro dicevo ‘Bene, quando accadrà lo vedremo’, e tutto è successo nel momento meno atteso. Ero lì a partecipare agli US Open, ero totalmente concentrata sul tennis. Il mio albergo era vicino a Central Park e un giorno, visto che ero lì ad annoiarmi in camera, pensai di andare a fare una passeggiata nel parco. Esco e in una di quelle strade incontro un ragazzo mentre camminavo, all’improvviso si gira e mi dice: “Buona fortuna agli US Open”. Continuavo a pensare: “Che bel ragazzo!”. E da lì ci siamo conosciuti, ogni giorno andavamo a passeggiare per Central Park. Molto romantico. È stato davvero un colpo di fulmine, perché fin dal primo momento abbiamo avuto un’attrazione, è stato qualcosa di totalmente inaspettato che è nato così, da un incontro casuale per strada”.