WTA 250 Hong Kong: Martina Trevisan con grinta approda ai quarti di finale

Nell’ambito del torneo WTA 250 di Hong Kong, l’italiana Martina Trevisan, attualmente 42ª nel ranking mondiale, ha dimostrato ancora una volta il suo spirito combattivo. Dopo un match estenuante di 2 ore e 48 minuti, ha prevalso contro la polacca Magdalena Frech, 70ª del ranking WTA, con il punteggio di 6-3, 6-7 (4), 6-3.

Ora, nei quarti di finale, Martina Trevisan si troverà di fronte la vincitrice della sfida tra Sofya Lansere ed Elise Mertens.

Il primo set ha visto un inizio equilibrato, ma Trevisan ha poi preso il sopravvento grazie alle sue potenti accelerazioni sul dritto mancino. Nonostante qualche difficoltà al servizio e un contro-break subito, l’italiana è riuscita a recuperare e a chiudere il set 6-3.

Il secondo set si è rivelato più complesso. Sebbene Trevisan sia stata la prima ad avanzare nel punteggio, la sua battuta non l’ha aiutata, e un immediato contro-break da parte di Frech ha riequilibrato la situazione. Il set si è quindi deciso al tie-break: Trevisan è riuscita a portarsi avanti 4-2, ma una serie di errori l’ha vista cedere il set per 7-4.

Tuttavia, il terzo set ha mostrato la vera grinta di Martina. Nonostante un inizio difficile, con Frech che le strappa il servizio, Trevisan non si è arresa. Salvandosi da una situazione pericolosa nel quinto gioco, ha poi risposto con due break consecutivi, mettendosi in una posizione favorevole. Con determinazione, l’azzurra ha salvato due palle del contro-break, prima di chiudere il match per 6 a 3.





Marco Rossi