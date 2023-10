Challenger Bratislava 2, Malaga, Buenos Aires 2, Shenzhen 2 e Fairfield: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

CHALLENGER Bratislava 2 (Slovacchia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

ATP Bratislava 2 Constantin Frantzen / Hendrik Jebens [4] Constantin Frantzen / Hendrik Jebens [4] 4 6 12 Milos Karol / Peter Benjamin Privara Milos Karol / Peter Benjamin Privara 6 3 10 Vincitore: Frantzen / Jebens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 C. Frantzen / Jebens 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 df 7-4 7-5 7-6 7-7 8-7 9-7 9-8 9-9 10-9 10-10 11-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 M. Karol / Benjamin Privara 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Karol / Benjamin Privara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. Frantzen / Jebens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Karol / Benjamin Privara 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace ace 3-0 → 3-1 C. Frantzen / Jebens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Karol / Benjamin Privara 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Karol / Benjamin Privara 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 M. Karol / Benjamin Privara 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 C. Frantzen / Jebens 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 2-4 → 3-4 M. Karol / Benjamin Privara 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Karol / Benjamin Privara 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Frantzen / Jebens 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 M. Karol / Benjamin Privara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-0 → 1-1 C. Frantzen / Jebens 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0

1. [4] Constantin Frantzen/ Hendrik Jebensvs [WC] Milos Karol/ Peter Benjamin Privara

2. [LL] Matteo Martineau vs [7] Maxime Cressy



ATP Bratislava 2 Matteo Martineau • Matteo Martineau 30 1 Maxime Cressy [7] Maxime Cressy [7] 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Martineau 0-15 df 15-15 15-30 30-30 1-1 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Martineau 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Lukas Klein vs Otto Virtanen (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Illya Marchenko vs [WC] Norbert Gombos (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Dominic Thiem vs Gabriel Diallo (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Martin Damm vs [Q] Kalin Ivanovski



ATP Bratislava 2 Martin Damm Martin Damm 6 6 Kalin Ivanovski Kalin Ivanovski 3 4 Vincitore: Damm Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Damm 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 K. Ivanovski 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Damm 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 K. Ivanovski 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 M. Damm 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 4-2 K. Ivanovski 0-15 15-15 30-15 ace 3-1 → 3-2 M. Damm 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 3-1 K. Ivanovski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Damm 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 K. Ivanovski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Damm 15-0 ace 40-0 ace 5-3 → 6-3 K. Ivanovski 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 5-3 M. Damm 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 K. Ivanovski 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Damm 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-1 → 4-1 K. Ivanovski 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 M. Damm 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 2-1 K. Ivanovski 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Damm 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

2. Joris De Loore vs [SE] Benjamin Hassan



ATP Bratislava 2 Joris De Loore • Joris De Loore 30 5 Benjamin Hassan Benjamin Hassan 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. De Loore 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 5-3 B. Hassan 15-0 30-0 5-2 → 5-3 J. De Loore 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-2 → 5-2 B. Hassan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. De Loore 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. De Loore 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 B. Hassan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. De Loore 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

3. Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov vs [3] Andrey Golubev / Denys Molchanov



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Romain Arneodo / Sam Weissborn vs [PR] N.Sriram Balaji / Andre Begemann



Il match deve ancora iniziare

5. Yuki Bhambri / Philipp Oswald vs [2] Ariel Behar / Adam Pavlasek



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Malaga (Spagna) – 2° Turno, cemento

ATP Malaga Pedro Martinez [8] • Pedro Martinez [8] 15 6 2 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 40 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 P. Martinez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Vavassori 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* ace 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 ace 6-6 → 6-7 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Vavassori 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. [8] Pedro Martinezvs Andrea Vavassori

2. [WC] Pablo Carreno Busta vs Mattia Bellucci (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Albert Ramos-Vinolas vs Emilio Nava



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Alejandro Moro Canas vs [4] Daniel Elahi Galan (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes vs Michael Geerts / Maximilian Neuchrist



ATP Malaga Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes 0 7 6 0 Michael Geerts / Maximilian Neuchrist • Michael Geerts / Maximilian Neuchrist 2 6 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Geerts / Neuchrist 1-0 2-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 M. Bortolotti / Martos Gornes 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 M. Geerts / Neuchrist 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 M. Bortolotti / Martos Gornes 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Geerts / Neuchrist 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 M. Bortolotti / Martos Gornes 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 M. Geerts / Neuchrist 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Bortolotti / Martos Gornes 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Geerts / Neuchrist 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Bortolotti / Martos Gornes 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Geerts / Neuchrist 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Bortolotti / Martos Gornes 15-0 30-0 40-0 df 40-15 df 40-30 40-40 0-1 → 1-1 M. Geerts / Neuchrist 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* ace 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 M. Geerts / Neuchrist 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Bortolotti / Martos Gornes 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Geerts / Neuchrist 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Bortolotti / Martos Gornes 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Geerts / Neuchrist 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 M. Bortolotti / Martos Gornes 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Geerts / Neuchrist 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Bortolotti / Martos Gornes 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Geerts / Neuchrist 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 M. Bortolotti / Martos Gornes 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Geerts / Neuchrist 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 M. Bortolotti / Martos Gornes 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [1] Francisco Cabral / Henry Patten vs Andrew Harris / John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare

3. Inigo Cervantes / Jeevan Nedunchezhiyan vs [2] Julian Cash / Robert Galloway



Il match deve ancora iniziare

4. Mattia Bellucci / Moez Echargui vs [4] Miguel Angel Reyes-Varela / David Vega Hernandez



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Buenos Aires 2 (Argentina) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Luca Margaroli/ Santiago Rodriguez Tavernavs [3] Diego Hidalgo/ Cristian Rodriguez

2. Franco Agamenone vs [Q] Gonzalo Villanueva (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Federico Coria vs [Q] Joao Lucas Reis Da Silva (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Mariano Navone vs [LL] Gastao Elias (non prima ore: 22:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Orlando Luz / Joao Lucas Reis Da Silva vs Nick Hardt / Adam Taylor



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 8 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Fernando Romboli / Marcelo Zormann vs Vit Kopriva / Dalibor Svrcina



Il match deve ancora iniziare

2. Hugo Dellien vs [8] Jan Choinski (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Guido Andreozzi / Guillermo Duran vs Riccardo Bonadio / Jozef Kovalik OR Andrea Collarini / Andrea Pellegrino (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Riccardo Bonadio / Jozef Kovalik vs Andrea Collarini / Andrea Pellegrino



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Fairfield (USA) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Alex Michelsenvs [WC] Thai-Son Kwiatkowski

2. [PR] Christian Harrison vs [7] Tennys Sandgren



Il match deve ancora iniziare

3. Tristan Schoolkate vs Steve Johnson



Il match deve ancora iniziare

Eve Zimmerman Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [LL] Federico Agustin Gomez vs Nishesh Basavareddy



Il match deve ancora iniziare

2. Alexandr Cozbinov / August Holmgren vs [2] William Blumberg / Luis David Martinez



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Evan King / Reese Stalder vs Thai-Son Kwiatkowski / Alexander Ritschard



Il match deve ancora iniziare

Kennedy-Grossman Court – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Vasil Kirkov / Denis Kudla vs George Goldhoff / Alfredo Perez



Il match deve ancora iniziare

2. Federico Agustin Gomez / Kelsey Stevenson vs Mac Kiger / Benjamin Sigouin



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Shenzhen 2 (Cina) – 2° Turno, cemento

ATP Shenzhen (Longhua) Thanasi Kokkinakis [1] Thanasi Kokkinakis [1] 3 4 Beibit Zhukayev Beibit Zhukayev 6 6 Vincitore: Zhukayev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Zhukayev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 4-4 → 4-5 B. Zhukayev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 4-4 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 B. Zhukayev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Zhukayev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 2-1 → 2-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Zhukayev 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Zhukayev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-5 → 3-5 B. Zhukayev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-4 → 2-4 B. Zhukayev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 B. Zhukayev 15-0 30-0 0-2 → 0-3 T. Kokkinakis 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 0-1 → 0-2 B. Zhukayev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [1] Thanasi Kokkinakisvs Beibit Zhukayev

2. [3] Nuno Borges vs Yunchaokete Bu (non prima ore: 05:00)



ATP Shenzhen (Longhua) Nuno Borges [3] Nuno Borges [3] 6 6 Yunchaokete Bu Yunchaokete Bu 3 4 Vincitore: Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Borges 0-15 0-30 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Y. Bu 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 N. Borges 30-40 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 3-4 N. Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Y. Bu 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 N. Borges 15-40 15-0 ace 30-15 df 40-15 ace 0-3 → 1-3 Y. Bu 15-15 30-15 0-2 → 0-3 N. Borges 15-40 0-15 15-15 15-30 ace 40-30 40-40 df 40-A df 0-1 → 0-2 Y. Bu 15-40 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 N. Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 4-2 → 5-2 Y. Bu 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 N. Borges 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [1] Alexander Erler / Lucas Miedler vs [WC] Ye Cong Mo / Yaojie Zeng



ATP Shenzhen (Longhua) Alexander Erler / Lucas Miedler [1] Alexander Erler / Lucas Miedler [1] 6 6 Ye Cong Mo / Yaojie Zeng Ye Cong Mo / Yaojie Zeng 2 1 Vincitore: Erler / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Erler / Miedler 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Y. Cong Mo / Zeng 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 5-0 → 5-1 A. Erler / Miedler 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 Y. Cong Mo / Zeng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-0 → 4-0 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Y. Cong Mo / Zeng 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Erler / Miedler 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Cong Mo / Zeng 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 4-2 → 5-2 Y. Cong Mo / Zeng 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Y. Cong Mo / Zeng 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-1 → 3-1 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Cong Mo / Zeng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. Steven Diez / Lorenzo Giustino vs [WC] Yan Bai / Yi Zhou



ATP Shenzhen (Longhua) Steven Diez / Lorenzo Giustino Steven Diez / Lorenzo Giustino 2 6 7 Yan Bai / Yi Zhou Yan Bai / Yi Zhou 6 2 10 Vincitore: Bai / Zhou Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Y. Bai / Zhou 0-1 df 1-1 2-1 df 2-2 2-3 3-3 3-4 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 7-6 8-6 9-6 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Diez / Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 6-2 Y. Bai / Zhou 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 4-2 → 5-2 S. Diez / Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Y. Bai / Zhou 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 S. Diez / Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Y. Bai / Zhou 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Diez / Giustino 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Y. Bai / Zhou 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Diez / Giustino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Y. Bai / Zhou 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-4 → 2-5 S. Diez / Giustino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 Y. Bai / Zhou 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Diez / Giustino 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Y. Bai / Zhou 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Diez / Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 Y. Bai / Zhou 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Aleksandar Kovacevic vs Alibek Kachmazov



ATP Shenzhen (Longhua) Aleksandar Kovacevic [6] Aleksandar Kovacevic [6] 6 6 Alibek Kachmazov Alibek Kachmazov 1 4 Vincitore: Kovacevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace ace 5-4 → 6-4 A. Kachmazov 15-0 15-15 ace 40-15 ace 5-3 → 5-4 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 4-3 → 5-3 A. Kachmazov 0-15 ace 15-15 15-30 ace 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace ace 3-2 → 4-2 A. Kachmazov 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 ace A-40 ace 3-1 → 3-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 40-30 df ace ace 2-1 → 3-1 A. Kachmazov 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 ace df 1-1 → 2-1 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 df ace 15-30 ace 15-40 df 30-40 ace 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 ace ace 0-1 → 1-1 A. Kachmazov 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 5-1 → 6-1 A. Kachmazov 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-0 → 5-1 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 30-30 ace 30-40 ace 40-40 ace 40-A ace 40-40 A-40 ace ace 4-0 → 5-0 A. Kachmazov 30-40 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 ace 3-0 → 4-0 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 2-0 → 3-0 A. Kachmazov 15-0 15-15 ace 15-30 ace 15-40 ace df 1-0 → 2-0 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

2. [5] James Duckworth vs Jason Jung



ATP Shenzhen (Longhua) James Duckworth [5] James Duckworth [5] 6 5 2 Jason Jung Jason Jung 3 7 6 Vincitore: Jung Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 J. Jung 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Jung 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 ace A-40 ace 0-3 → 1-3 J. Jung 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 5-6 → 5-7 J. Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Duckworth 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Jung 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Duckworth 0-15 df ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 J. Jung 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Duckworth 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 J. Jung 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Duckworth 40-0 0-15 df 15-15 30-15 1-0 → 2-0 J. Jung 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 J. Jung 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Jung 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-1 → 4-1 J. Jung 0-15 15-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Jung 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

3. Mikalai Haliak / Nam Hoang Ly vs Alibek Kachmazov / Denis Yevseyev (non prima ore: 07:00)



ATP Shenzhen (Longhua) Mikalai Haliak / Nam Hoang Ly Mikalai Haliak / Nam Hoang Ly 4 1 Alibek Kachmazov / Denis Yevseyev Alibek Kachmazov / Denis Yevseyev 6 6 Vincitore: Kachmazov / Yevseyev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Kachmazov / Yevseyev 15-15 30-15 30-30 1-5 → 1-6 M. Haliak / Hoang Ly 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 A. Kachmazov / Yevseyev 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Haliak / Hoang Ly 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Kachmazov / Yevseyev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-2 → 0-3 M. Haliak / Hoang Ly 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Kachmazov / Yevseyev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Haliak / Hoang Ly 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 4-6 A. Kachmazov / Yevseyev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Haliak / Hoang Ly 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Kachmazov / Yevseyev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Haliak / Hoang Ly 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 A. Kachmazov / Yevseyev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Haliak / Hoang Ly 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Kachmazov / Yevseyev 15-0 30-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Haliak / Hoang Ly 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Kachmazov / Yevseyev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Jie Cui vs Denis Yevseyev



ATP Shenzhen (Longhua) Jie Cui Jie Cui 4 0 Denis Yevseyev Denis Yevseyev 6 6 Vincitore: Yevseyev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Yevseyev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 A-40 0-5 → 0-6 J. Cui 0-15 0-30 0-40 df 0-4 → 0-5 D. Yevseyev 30-0 ace 40-0 0-3 → 0-4 J. Cui 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 D. Yevseyev 15-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 J. Cui 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-5 → 4-6 J. Cui 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 4-5 D. Yevseyev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Cui 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Yevseyev 15-0 15-15 30-15 3-2 → 3-3 J. Cui 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Yevseyev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Cui 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Yevseyev 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 J. Cui 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. Tung-Lin Wu vs [2] Pedro Cachin (non prima ore: 05:00)



ATP Shenzhen (Longhua) Tung-Lin Wu Tung-Lin Wu 6 7 6 Pedro Cachin [2] Pedro Cachin [2] 7 6 7 Vincitore: Cachin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 T. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 T. Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 P. Cachin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Wu 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 T. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 df 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 T. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-4 → 5-5 T. Wu 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 P. Cachin 15-0 ace 30-0 ace 5-2 → 5-3 T. Wu 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Cachin 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-1 → 4-2 T. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 P. Cachin 0-40 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 T. Wu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Cachin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 T. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 5-6 T. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 P. Cachin 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 T. Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 T. Wu 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 P. Cachin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 T. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Cachin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 0-0 → 0-1

3. Xin Gao / Aoran Wang vs Evgeny Donskoy / Egor Gerasimov



ATP Shenzhen (Longhua) Xin Gao / Aoran Wang Xin Gao / Aoran Wang 6 1 Evgeny Donskoy / Egor Gerasimov Evgeny Donskoy / Egor Gerasimov 7 6 Vincitore: Donskoy / Gerasimov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 X. Gao / Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 E. Donskoy / Gerasimov 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 X. Gao / Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 E. Donskoy / Gerasimov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 X. Gao / Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-2 → 0-3 E. Donskoy / Gerasimov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 X. Gao / Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* df 6-6 → 6-7 X. Gao / Wang 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 E. Donskoy / Gerasimov 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 X. Gao / Wang 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-5 → 5-5 E. Donskoy / Gerasimov 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 X. Gao / Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 2-5 → 3-5 E. Donskoy / Gerasimov 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-5 → 2-5 X. Gao / Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 E. Donskoy / Gerasimov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 X. Gao / Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-3 → 0-4 E. Donskoy / Gerasimov 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 0-2 → 0-3 X. Gao / Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 0-1 → 0-2 E. Donskoy / Gerasimov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Zhe Li / Rigele Te vs Markos Kalovelonis / Colin Sinclair



ATP Shenzhen (Longhua) Zhe Li / Rigele Te Zhe Li / Rigele Te 6 2 9 Markos Kalovelonis / Colin Sinclair Markos Kalovelonis / Colin Sinclair 3 6 11 Vincitore: Kalovelonis / Sinclair Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 M. Kalovelonis / Sinclair 1-0 1-1 2-1 df 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 7-6 7-7 ace 7-8 8-8 9-8 ace 9-9 10-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Z. Li / Te 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 M. Kalovelonis / Sinclair 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 Z. Li / Te 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Kalovelonis / Sinclair 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Z. Li / Te 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-3 → 1-3 M. Kalovelonis / Sinclair 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Z. Li / Te 0-40 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Kalovelonis / Sinclair 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Z. Li / Te 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Kalovelonis / Sinclair 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Z. Li / Te 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Kalovelonis / Sinclair 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Z. Li / Te 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Kalovelonis / Sinclair 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 2-1 → 3-1 Z. Li / Te 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 1-1 → 2-1 M. Kalovelonis / Sinclair 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Z. Li / Te 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 5 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Egor Gerasimov vs [7] Terence Atmane



ATP Shenzhen (Longhua) Egor Gerasimov Egor Gerasimov 7 6 Terence Atmane [7] Terence Atmane [7] 6 3 Vincitore: Gerasimov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Gerasimov 15-0 30-0 5-3 → 6-3 T. Atmane 15-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 E. Gerasimov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 T. Atmane 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 T. Atmane 0-15 0-30 df 0-40 2-1 → 3-1 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 E. Gerasimov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-6 → 6-6 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 5-5 → 5-6 E. Gerasimov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 5-5 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 E. Gerasimov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Atmane 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 T. Atmane 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Gerasimov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. Chun-Hsin Tseng vs [8] Yu Hsiou Hsu (non prima ore: 05:00)



ATP Shenzhen (Longhua) Chun-Hsin Tseng Chun-Hsin Tseng 3 4 Yu Hsiou Hsu [8] Yu Hsiou Hsu [8] 6 6 Vincitore: Hsu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Y. Hsiou Hsu 15-40 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 40-15 df 40-30 df ace 1-0 → 1-1 C. Tseng 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 3-6 C. Tseng 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 C. Tseng 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Y. Hsiou Hsu 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 C. Tseng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. Luke Saville / Li Tu vs [3] Benjamin Lock / Rubin Statham