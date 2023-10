Parlano Carlos Alcaraz e Grigor Dimitrov dopo la partita di Shanghai. Alcaraz “Ho commesso alcuni errori e non mi ha permesso di tornare in partita” (con il video della partita)

Carlos Alcaraz ha detto addio all’ATP 1000 di Shanghai con una sconfitta negli ottavi di finale, complicando il suo grande obiettivo di chiudere il 2023 come numero uno al mondo.

Peraltro, lo stesso spagnolo lo ha riconosciuto davanti ai giornalisti, mostrandosi deluso dalla sconfitta contro Grigor Dimitrov.

OBIETTIVO NUMERO UNO PIÙ DIFFICILE

“Voglio fare il meglio possibile a Basilea, che sarà il mio prossimo torneo. So che l’obiettivo di finire come numero uno quest’anno è diventato molto più complicato con questi ultimi risultati, sarà difficile ma voglio provarci. Cercherò di vincere i prossimi tornei.”

ANALISI DELLA SCONFITTA

“La verità è che ho la sensazione che lui abbia giocato davvero bene, il suo livello è stato decisamente superiore rispetto alle precedenti occasioni in cui ci siamo affrontati. Non ha avuto alti e bassi, pensavo che dopo il primo set, che è stato duro per lui, sarebbe venuto fuori in modo diverso. Ho commesso alcuni errori e non mi ha permesso di tornare in partita. Ho cercato modi per applicare il mio tennis ma non sono stato capace. Ho passato tutta la partita a difendermi, non ho avuto l’opportunità di giocare in modo aggressivo come avrei voluto.”

ASPETTI DA MIGLIORARE

“Devo imparare a mantenere la concentrazione in momenti come l’inizio del secondo set, dove non sono stato per nulla bene. Dico sempre che si può imparare molto di più dalle sconfitte che dalle vittorie e da questa stagione asiatica porto con me molte lezioni per migliorare. Devo lavorare di più su alcune cose se voglio battere i migliori e prima di tornare a competere, mi allenerò su vari aspetti. Credo di stare giocando un buon tennis, semplicemente devo dare il 100% in ogni allenamento.”

Grigor Dimitrov, numero 19 del ranking mondiale, sta vivendo a 32 anni una stagione interessante, con vari risultati di qualità. Mercoledì, tuttavia, ha ottenuto la sua migliore vittoria della stagione, superando Carlos Alcaraz, numero due al mondo, avanzando ai quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai, in Cina.

Il bulgaro non nasconde la sua felicità. “Tutti sanno quanto sia forte lui. Ho perso nei tre precedenti incontri con Carlos, ma ho sempre sentito che avrei potuto fare meglio. Questa volta sono riuscito a correggere alcune cose. La mia esperienza mi aiuta anche in queste situazioni.” Rimane solo un top 10 nei quarti. Ci sarà un secondo titolo Masters 1000? “Mi piacerebbe, ma è ancora troppo presto per parlarne. Abbiamo visto negli ultimi anni molti nuovi vincitori di tornei Masters 1000 e naturalmente credo di poter vincere di nuovo”, ha confessato il tennista che ora affronterà il cileno Nicolas Jarry nei quarti.