Jasmine Paolini si fa strada nel “Zhengzhou Open”, Supera Caroline Garcia dopo una grande battaglia e dopo aver annullato 4 match point

Il torneo di tennis “Zhengzhou Open” (WTA 500 – montepremi 780.637 dollari) ha visto una svolta emozionante e inaspettata quando Jasmine Paolini, l’atleta italiana, ha sfidato con successo la numero 10 del mondo, la francese Caroline Garcia, assicurandosi un posto nei quarti di finale. L’affascinante match, durato oltre due ore, è terminato con il punteggio di 36 64 75 a favore di Paolini.

Questa competizione ha anticipato quel che vedremo nelle Finals della Billie Jean King Cup a Siviglia nel prossimo mese e ha messo in luce elevati standard tecnici: servizi efficaci, potenti colpi dal fondo campo, variazioni tattiche e interventi sorprendenti a rete.

Paolini ha dimostrato coraggio e lucidità nei momenti cruciali, maneggiando con freddezza il suo ultimo turno di servizio e chiudendo il match con una vittoria che, per prestigio e scenario, vale molto più del quarto di finale. Ora, Paolini si preparerà a sfidare la vincitrice del match tra Liudmila Samsonova e Laura Siegemund, con gli occhi ben fissi sulla semifinale.

Dopo un primo set dominato da Garcia, Paolini ha adottato un approccio aggressivo nel secondo, mettendo sotto pressione il servizio della francese e guadagnando opportunità preziose per un break. Questa strategia ha dato i suoi frutti, consentendo all’italiana di guidare il set e, infine, sigillarlo al quarto tentativo.

Là dove Paolini ha brillato di più è stato nel ribattere ogni colpo, non fornendo mai soluzioni facili alla sua avversaria, la quale ha progressivamente perso precisione nel corso del secondo set, magnificamente gestito dall’azzurra, che ha realizzato ben 17 dei 19 punti giocati sul suo primo servizio.

L’ultimo set ha offerto un epilogo degno della tensione, tecnica ed emozionale, della partita, con Paolini che ha neutralizzato 4 match point prima di concludere la sfida alla prima occasione utile.

Infatti arrivate al terzo set e messe alle spalle le palle break, entrambe le giocatrici sembravano dirette verso un tie-break inevitabile. Tuttavia, nel 10° game, con Paolini al servizio per rimanere nel match, Garcia ha trovato una nuova vena di vigore, riacquistando potenza nel gioco dal fondo e sfruttando qualche errore non forzato dell’italiana, costruendosi 4 match point, tre dei quali annullati da 0-40.

Jasmine ha commentato il match dichiarando: “Ho servito bene oggi; con lei bisogna essere molto rapidi e concentrati su ogni punto. Penso sinceramente di aver giocato una bella partita e di aver svolto un ottimo lavoro. Grazie per il supporto di oggi, l’atmosfera era davvero speciale”.

Nonostante avesse perso le precedenti quattro sfide contro Garcia, Paolini ha registrato la sua prima vittoria contro la francese, segnando un trionfo voluto e costruito con determinazione, in un rimontare che ha sottolineato l’atteggiamento inesorabilmente combattivo della tennista toscana. Game dopo game, Paolini ha sembrato trovare la chiave per violare il gioco dell’avversaria, sostenuta da un servizio solido – con oltre il 70% di prime in campo e quasi il 70% di punti guadagnati – e una seconda palla ora tagliente, ora più lenta, mai facilmente interpretabile, pensata per sminuire l’efficacia delle risposte di Garcia.

WTA Zhengzhou Jasmine Paolini Jasmine Paolini 3 6 7 Caroline Garcia [6] Caroline Garcia [6] 6 4 5 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Caroline Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico