Il torneo di Cincinnati annuncia il rinnovo delle strutture e l’allungamento del torneo dal 2025 (video)

Il torneo di Cincinnati ha annunciato un massiccio piano d’investimenti nelle strutture per presentarsi al meglio per l’edizione 2025, quando sarà un combined su 12 giorni come Roma. Il Western & Suothern Open ha scelto due testimonial di grande impatto per l’annuncio: Djokovic e Gauff, i campioni in carica del torneo. “Abbiamo una grande notizia” afferma Coco, seguita a ruota da Novak: “Il torneo resterà a Cincinnati”, ” e sarà ancor più grande e bello, per sempre” chiosa l’americana.

“Oltre 200 mila spettatori con un’energia incredibile”, continua il video. “Il prossimo anno sarà l’edizione n.125 e sarà incredibile. Saranno investiti 200 milioni di dollari per migliorare l’impianto e portarlo al massimo livello di prestigio. Nel 2025 il torneo sarà di due settimane insieme tra uomini e donne”.

La conferma di questa novità porterà a nuovi cambiamenti nel calendario dei tornei dell’estate in Nord America.