Jannik Sinner e Adriano Panatta alla “Domenica Sportiva” (Video)

Con la vittoria a Pechino, Jannik Sinner ha scalato le classifiche per collocarsi al quarto posto dell’ATP, un traguardo straordinario che ha permesso al giovane tennista di pareggiare il record del mitico Adriano Panatta. Quest’ultimo aveva raggiunto la stessa posizione nel 1976, un anno in cui aveva trionfato a Roma, Parigi e si era aggiudicato la Coppa Davis, realizzando un tris unico per l’Italia.

Il confronto con Panatta non è passato inosservato. Nonostante l’enorme rispetto e ammirazione per quello che Adriano ha rappresentato e rappresenta per il tennis italiano, Sinner, con maturità e consapevolezza, ha esposto la sua filosofia: ogni atleta percorre una strada propria, un cammino che si sforza di seguire con determinazione e umiltà, concentrando lo sguardo sugli obiettivi futuri più che sui fasti passati.

Panatta stesso, ospite della Domenica Sportiva su Rai2, ha manifestato un genuino entusiasmo nei confronti di Jannik, rivelando un atteggiamento distensivo e incoraggiante. Le sue parole sono state un misto di benedizione e sfida: pur non essendo ossessionato dai record, egli si dice propenso a vedere Sinner trionfare nei Grand Slam e non vede l’ora che il giovane vinca a Roma, Parigi e porti a casa un’altra Coppa Davis per l’Italia.

La rotta, comunque, è chiara negli occhi di Sinner: lo scopo è di continuare a muoversi avanti, di cimentarsi negli Slam e di iscrivere il proprio nome tra le leggende di questo sport. Panatta lo sostiene, sottolineando che la vera misura del successo nel tennis sono le vittorie nei grandi tornei, i titoli che restano impressi nella storia.

Sebbene il recente successo di Sinner abbia generato un immenso interesse e una certa pressione mediatica, la sua mentalità sembra rimanere ben ancorata al terreno. E Panatta lo ribadisce con una battuta, sottolineando come, pur nel bel mezzo dell’entusiasmo mediatico, Sinner, con la sua indole non tipicamente latina, rimane inattaccabile, centrato e immune dalle distrazioni esterne.

“Se dovesse vincere un Major lo facciamo santo?” scherza Panatta, evidenziando il fervore che circonda la carriera di Sinner. Ma la serietà e l’approccio metodico del giovane tennista rappresentano la sua vera forza.

Queste le parole di Sinner nel messaggio regisrato: “Ovviamente sono contento di essere il numero quattro al mondo come Adriano, ma guardo anche me stesso e la mia storia. So che tu hai vinto a Roma, a Parigi, Coppa Davis e tantissime altre cose. Io farò la mia cosa, continueremo a lavorare perché so che c’è ancora tantissimo da fare. Vedremo che fine farò”.







Marco Rossi