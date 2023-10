Masters 1000 Shanghai: Nicolas Jarry ferma Lorenzo Sonego al terzo turno

Lorenzo Sonego vede interrompere il suo percorso al Masters 1000 di Shanghai, arrendendosi al terzo turno al cileno Nicolas Jarry.

Il match, chiuso con il punteggio di 76(4) 62 a favore del cileno, ha rappresentato un cammino di luci e ombre per il piemontese, attualmente numero 59 del ranking mondiale. Il primo set ha visto Sonego e Jarry procedere a braccetto, scambiandosi colpi decisi e mettendo in mostra un tennis di alta qualità. Sonego ha brillato in momenti chiave, cancellando l’unica palla break con un ace ma, purtroppo, ha inciampato in alcune imprecisioni durante il tie-break che hanno cambiato il corso del set.

D’altro canto, Nicolas Jarry, che attualmente occupa la posizione numero 22 nel ranking mondiale, ha dimostrato una regolarità e una fiducia in se stesso notevoli. Anche quando messo sotto pressione da prodezze del suo avversario, il cileno ha saputo mantenere la calma, rimettendo in gioco il suo piano e rilanciando con vincenti che hanno ravvivato il suo spirito e la sua iniziativa in campo.

Jarry ha giocato un tennis pressoché senza macchia. Dopo un inizio di stagione al di fuori dei top 100, il cileno punta ora decisamente verso la top 20, grazie a una capacità rinvenuta nei suoi colpi di generare una potenza e un’accuratezza di primo ordine nel gioco dal fondo.

Dal canto suo, Sonego ha combattuto con grinta. Le sue percentuali, ben che vada robuste (72% prime in campo), rivelano però alcune delle sfide affrontate durante il match, segnalando anche dal numero di palle break concesse (7) e dalla difficoltà nel minacciare efficacemente il servizio avversario.

L’inizio di secondo set titubante di “Sonny” ha facilitato l’iniziativa di Jarry, che col passare del tempo ha consolidato il suo vantaggio, trasformando una lieve inerzia in un solco sempre più profondo. I 30 vincenti del cileno, contro i 13 dell’italiano, testimoniano di una giornata particolarmente ispirata per Jarry, trascorsa però con altrettanta lucidità, sia nelle discese a rete sia nelle variazioni.