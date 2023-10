Masters 1000 Shanghai: I risultati con il dettaglio del Terzo Turno. Carlos Alcaraz avanza agli ottavi di finale “È stato uno degli incontri più duri che abbia mai giocato nella mia vita, escludendo i tornei del Grande Slam”

Carlos Alcaraz ha ottenuto un’altra vittoria senza perdere set, avanzando agli ottavi di finale del Masters 1000 ATP di Shanghai, in Cina, dove partecipa per la prima volta e subito con lo status di primo testa di serie. Tuttavia, è stato necessario soffrire molto – e tirare fuori la tanto desiderata nota artistica per sopravvivere a un duello molto duro contro uno dei tennisti più difficili da affrontare, tra le seconde linee del circuito maggiore.

Il ventenne spagnolo, numero due al mondo e inseguitore della leadership della classifica ATP in questa fase finale della stagione, durante la quale difende molti meno punti rispetto a Novak Djokovic, ha sconfitto nel terzo turno il britannico Daniel Evans, 33° ATP, per 7-6(1) 6-4, in una partita in cui è stato in svantaggio con un break in entrambi i set, sfruttando solo 3 dei 15 palle break a disposizione. Lo spagnolo è riuscito a imporsi nelle fasi decisive di ogni set, con l’aiuto di 34 colpi vincenti contro soli 24 errori non forzati.

“È stato uno degli incontri più duri che abbia mai giocato nella mia vita, escludendo i tornei del Grande Slam. Il livello era molto alto”, ha ammesso il giocatore di Murcia. Agli ‘ottavi’ di mercoledì affronterà Grigor Dimitrov per la quarta volta. Ha vinto le tre precedenti senza perdere alcun set.

Masters 1000 Shanghai (Cina) – 3° Turno, cemento

[18] Grigor Dimitrov vs [13] Karen Khachanov

[WC] Diego Schwartzman vs [7] Taylor Fritz



[1] Carlos Alcaraz vs [30] Daniel Evans



[4] Stefanos Tsitsipas vs [32] Ugo Humbert



Show Court 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

[12] Tommy Paul vs Arthur Fils



[31] Adrian Mannarino vs [5] Andrey Rublev



Lorenzo Sonego vs [22] Nicolas Jarry



Matteo Arnaldi vs J.J. Wolf



Grandstand 2 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

Hubert Hurkacz / Ben Shelton vs Rinky Hijikata / Cameron Norrie



[3] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Alternate /



[WC] Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov vs [2] Wesley Koolhof / Neal Skupski



[8] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs Kevin Krawietz / Tim Puetz



Court 4 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 3:00 pm)

Jamie Murray / Michael Venus vs [5] Maximo Gonzalez / Andres Molteni



2. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry