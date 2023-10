Masters 1000 Shanghai: Il programma completo di Lunedì 08 Ottobre 2023. In campo Sonego e Arnaldi

strong>Stadium Court – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [18] Grigor Dimitrov vs [13] Karen Khachanov

2. [WC] Diego Schwartzman vs [7] Taylor Fritz (non prima ore: 07:30)

3. [1] Carlos Alcaraz vs [30] Daniel Evans (non prima ore: 12:30)

4. [4] Stefanos Tsitsipas vs [32] Ugo Humbert

Show Court 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [12] Tommy Paul vs Arthur Fils

2. [31] Adrian Mannarino OR [Q] Chun-Hsin Tseng vs [5] Andrey Rublev

3. Lorenzo Sonego vs [22] Nicolas Jarry

4. Matteo Arnaldi vs J.J. Wolf

Grandstand 2 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Hubert Hurkacz / Ben Shelton vs Rinky Hijikata / Cameron Norrie

2. [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [WC] Jannik Sinner / Zhizhen Zhang

3. [WC] Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov vs Mackenzie McDonald / Frances Tiafoe OR [2] Wesley Koolhof / Neal Skupski

4. [8] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer OR Felix Auger-Aliassime / Jiri Lehecka vs Kevin Krawietz / Tim Puetz OR Nikola Mektic / John Peers

Court 4 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Rafael Matos / Marcelo Melo OR Jamie Murray / Michael Venus vs [5] Maximo Gonzalez / Andres Molteni

2. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry