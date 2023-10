WTA 1000 Pechino: Iga Swuatek firma il quinto titolo della stagione

Iga Swiatek, numero due mondiale, ha conquistato questa domenica il WTA 1000 di Pechino, senza lasciare alcuna possibilità all’avversaria.

La tennista polacca ha culminato una settimana da sogno dopo aver dominato Liudmila Samsonova in finale con un doppio 6-2, in soli 1h10 minuti.

Swiatek ha dominato a suo piacimento la finale del torneo cinese – non ha affrontato, neanche, una sola palla break – per conquistare il suo 16º titolo in carriera, il quinto della stagione – il più importante subito dopo ovviamente il Roland Garros. Con questo trofeo, la polacca riaccende la lotta per la leadership del ranking mondiale: ora ha 9015 punti ed è a soli 465 da Aryna Sabalenka.”

WTA Beijing Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 6 0 4 Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo 3 6 10 Vincitore: Bouzkova / Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 6-3 6-4 7-4 8-4 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Hao-Ching Chan/ Giuliana Olmosvs Marie Bouzkova/ Sara Sorribes Tormo

Liudmila Samsonova vs (2) Iga Swiatek Non prima 13:30