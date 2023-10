Carlos Alcaraz fa il suo debutto al Masters 1000 di Shanghai con una vittoria, mentre Medvedev e Tsitsipas avanzano facilmente. Il russo si lamenta dei campi: “non so nemmeno se è più lento qui o a Indian Wells”

Carlos Alcaraz, numero due del mondo e prima testa di serie dell’ATP Masters 1000 di Shanghai, Cina, ha fatto il suo debutto assoluto nel torneo cinese questo sabato – l’ultimo svolto nel 2019, quando “Carlitos” aveva appena 16 anni -, conquistando una vittoria di qualità che lo proietta nel terzo turno della competizione.

Lo spagnolo ha dovuto lavorare sodo per sconfiggere il francese Gregoire Barrère, 73° ATP e carnefice di Nuno Borges nel primo turno di questo torneo, con punteggi di 6-2 7-5, in un match di 1 ora e 45 minuti, difficile e ben disputato, nel quale anche il primo set è stato molto più equilibrato di quanto il punteggio possa suggerire. Alcaraz ha ora totalizzato la sua 62ª vittoria in 70 match in questa stagione e ora attende al terzo turno il vincitore della sfida tra il britannico Daniel Evans e il kazako Mikhail Kukushkin.

ATP Shanghai Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 7 Gregoire Barrere Gregoire Barrere 2 5 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 G. Barrere 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 G. Barrere 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 G. Barrere 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 G. Barrere 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 G. Barrere 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-1 → 5-2 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 4-1 → 5-1 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 C. Alcaraz A-40 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 G. Barrere 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-0 → 3-0 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 G. Barrere 15-0 15-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Daniil Medvedev, numero tre del mondo, e Stefanos Tsitsipas, quinto nel ranking mondiale, hanno iniziato il loro percorso al Masters 1000 di Shanghai questo sabato con vittorie molto comode, essendo naturalmente tra i favoriti al titolo in questo torneo che è stato ampliato a 12 giorni nell’edizione del 2023.

Il russo, recentemente finalista a Pechino, ha battuto il cileno Cristian Garín (98° ATP) per 6-3, 6-3 in 1 ora e 32 minuti, raggiungendo la sua 60ª vittoria (su 73 incontri) in questa stagione, mentre Tsitsipas, cercando di recuperare la sua miglior forma, ha trionfato sull’australiano Rinky Hijikata, 75° ATP, per 6-4, 6-2. Medvedev ha in programma un duello con l’americano Sebastian Korda — possibile bel match! — mentre Tsitsipas attende Botic van de Zandschulp o Ugo Humbert.

ATP Shanghai Stefanos Tsitsipas [4] Stefanos Tsitsipas [4] 6 6 Rinky Hijikata Rinky Hijikata 4 2 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Tsitsipas 40-0 5-2 → 6-2 R. Hijikata 0-15 0-30 4-2 → 5-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Hijikata 0-15 0-30 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 0-15 15-30 ace 30-30 30-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-15 3-2 → 4-2 R. Hijikata 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-1 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

ATP Shanghai Cristian Garin Cristian Garin 3 3 Daniil Medvedev [2] Daniil Medvedev [2] 6 6 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 3-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 D. Medvedev 0-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-4 → 1-4 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 C. Garin 0-15 0-30 0-40 30-40 0-1 → 0-2 D. Medvedev 30-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Garin 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 ace 40-15 3-4 → 3-5 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 D. Medvedev 0-15 0-30 df 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Garin 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-30 df 15-40 1-2 → 2-2 C. Garin 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

L’ultima volta che si è giocato a Shanghai, nel 2019, i campi erano noti per essere tra i più veloci del circuito ATP. Bene, sembra che ciò sia cambiato in questo ritorno al Masters 1000 cinese. Parola di Daniil Medvedev, campione in quell’anno e un esperto per quanto riguarda i commenti sulla velocità dei campi.

“Giocare tornei consecutivi così rapidamente, con palle diverse, una superficie diversa, è molto difficile. Prima era uno dei campi più veloci del circuito. Ora non so nemmeno se è più lento qui o a Indian Wells. Devo giocare in questo modo. Sono già riuscito a giocare bene su hard courts lenti quest’anno, quindi proverò di nuovo”, ha commentato dopo aver battuto Cristian Garín con facilità.