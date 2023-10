Matteo Arnaldi continua il suo cammino nel torneo Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro è al terzo turno

La corsa di Matteo Arnaldi prosegue brillantemente approdando al terzo turno del “Rolex Shanghai Masters”, il penultimo ATP Masters 1000 della stagione, con un montepremi sostanzioso di 8.800.000 dollari. L’evento si svolge sui campi in cemento del Qi Zhong Stadium, situato nella metropoli costiera centrale della Cina.

Il giovane sanremese di 22 anni, attualmente posizionato al numero 42 nel ranking ATP (il suo “best”), dopo una rimonta vittoriosa sull’australiano Popyrin, n.43 ATP, ha conquistato una nuova vittoria, stavolta sul tedesco Jan-Lennard Struff, n.27 del ranking e 21 del seeding. La partita si è conclusa 36 63 64, durando due ore e 19 minuti di gioco intenso.

La prossima sfida di Arnaldi al terzo turno sarà contro lo statunitense J.J. Wolf, n.51 ATP, oppure il britannico Cameron Norrie, n.16 del ranking e 15 del seeding.

Le statistiche sono con un 63% di prime in campo per l’azzurro, che ha raccolto il 71% con la prima e il 57% con la seconda. 62% di prime per il tedesco, che ha invece raccolto il 69% quando ha messo la prima e il 44% con la seconda, grazie anche a uno strepitoso Arnaldi il risposta quest’oggi. Gli ace dicono 8-6 per l’azzurro, i doppi falli 3-2 Struff. Dodici punti in più per l’azzurro alla fine della partita.

Il match contro Struff è stato denso di momenti importanti: i primi due set sono stati decisi da un solo break. Il terzo set, invece, ha visto ben 5 giochi vinti contro il servizio, un dato notevole in contrasto con i primi due set. C’è stato un momento particolarmente degno di nota durante il match. Sul punteggio di 4-4 nel terzo set, Matteo ha dovuto fronteggiare una palla break, l’ennesima. Dopo aver annullato la minaccia con un ace, un colpo degno di un campione, il gioco è stato interrotto per circa 7 minuti. Al rientro in campo, al punto successivo, sul 40-40, il sanremese ha messo a segno un altro ace, chiudendo poi con una prima vincente.

Nel gioco successivo Struff commetteva tre errori gratuiti consecutivi, dallo 0-15, dopo un vincente di Arnaldi nel primo punto. L’azzurro piazzava in questo modo il break e chiudeva la contesa per 6 a 4.

ATP Shanghai Jan-Lennard Struff [21] Jan-Lennard Struff [21] 3 6 4 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 3 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Struff 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 J. Struff 15-40 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 0-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Struff 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Struff 5-3 → 6-3 M. Arnaldi 30-0 40-0 40-15 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 ace 5-2 → 5-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 40-0 ace 4-1 → 4-2 J. Struff 15-0 30-0 40-15 3-1 → 4-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-40 ace 2-1 → 3-1 J. Struff 0-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Struff 30-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Arnaldi 15-15 30-15 3-5 → 3-6 J. Struff 0-30 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 2-4 → 2-5 J. Struff 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 1-1 → 1-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 ace 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Statistic Struff Arnaldi ACES 8 3 DOUBLE FAULTS 2 2 FIRST SERVE 52/84 (62%) 58/92 (63%) 1ST SERVE POINTS WON 36/52 (69%) 41/58 (71%) 2ND SERVE POINTS WON 14/32 (44%) 19/34 (56%) BREAK POINTS SAVED 5/9 (56%) 8/11 (73%) SERVICE GAMES PLAYED 14 14 RETURN RATING 122 160 1ST SERVE RETURN POINTS WON 17/58 (29%) 16/52 (31%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 15/34 (44%) 18/32 (56%) BREAK POINTS CONVERTED 3/11 (27%) 4/9 (44%) RETURN GAMES PLAYED 14 14 NET POINTS WON 12/33 (36%) 9/25 (36%) WINNERS 17 26 UNFORCED ERRORS 12 12 SERVICE POINTS WON 50/84 (60%) 60/92 (65%) RETURN POINTS WON 32/92 (35%) 34/84 (40%) TOTAL POINTS WON 82/176 (47%) 94/176 (53%) MAX SPEED 212 km/h

Marco Rossi