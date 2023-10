Pietrangeli ricorverato al Gemelli di Roma per un malore

Arriva la notizia del ricovero di Nicola Pietrangeli al Policlinico Gemelli di Roma per un malore. Secondo quanto riporta l’agenzia Adnkronos, il 90enne ieri mattina ha accusato dei giramenti di testa e per precauzione è stato trasportato in ospedale per accertamenti. I medici l’hanno trattenuto ieri notte per valutare meglio il suo quadro clinico. Pietrangeli sembra abbia passato una notte tranquilla e potrebbe essere dimesso già in giornata. Il suo malessere dovrebbe esser legato a problemi di ipertensione.

Nicola è l’unico tennista italiano ad aver vinto due tornei dello Slam (Roland Garros 1959 e 1960), ed è stato capitano non giocatore del team di Coppa Davis vittorioso nel 1976.