Masters 1000 Shanghai: Marc Polmans colpisce il Giudice di Sedia (involontariamente) con la pallina e viene squalificato dopo aver avuto anche match point. Stefano Napolitano nel Md (con video dell’accaduto)

Complice una svolta fortunata e inaspettata al Masters 1000 di Shanghai, Stefano Napolitano approfitta di uno scatto d’ira dell’avversario per guadagnarsi un prezioso posto nel main draw del torneo cinese. L’incidente ha visto come protagonista l’australiano Marc Polmans, fatto che ha catalizzato l’attenzione degli appassionati di tennis sul web, con moltissimi commenti in rete.

Tutto è accaduto nel tiebreak nel secondo set. Polmans si è portato in vantaggio per 5-2 e ha avuto un match point sul 6-5. Appena dopo aver sprecato l’occasione di chiudere l’incontro a suo favore, ha perso il controllo scagliando rabbiosamente una pallata sulla propria sinistra, esattamente verso il giudice di sedia che è stato colpito dalla palla con una certa violenza visto che Marc era piuttosto vicino. Questo comportamento irascibile anche se involontario ha portato alla corretta squalifica dell’australiano, il giudice arbitro non poteva far altrimenti. Quindi Napolitano, a un passo dalla sconfitta, trova un’inattesa, ma ben accetta, qualificazione al torneo di Shanghai.

Il video della pallata accidentale che colpisce il giudice di sedia:

Here’s a video of the Marc Polmans Incident… Just a wild turn of events to say the least pic.twitter.com/pv9l5sajwq — TC (@TheTennisCapper) October 3, 2023

Nonostante le circostanze insolite e fortuite che hanno caratterizzato questa qualificazione, è giusto sottolineare che per Stefano Napolitano questo rappresenta un notevole traguardo. Si tratta, infatti, della sua seconda qualificazione in un ATP Masters 1000 nel 2023, dopo quella conseguita agli Internazionali BNL d’Italia.

Marco Rossi