Masters 1000 Shanghai: Il programma completo di Martedì 03 Ottobre 2023. In campo Stefano Napolitano nel turno decisivo di quali

Stadium Court – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Chun-Hsin Tseng vs Yasutaka Uchiyama

2. [1] Rinky Hijikata vs Benjamin Lock

3. [9] Yu Hsiou Hsu vs Fajing Sun OR [24] Alex Bolt

Show Court 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [12] Seongchan Hong vs [19] Dane Sweeny

2. [10] Tung-Lin Wu vs [20] Denis Yevseyev

3. [5] Terence Atmane vs [WC] Nam Hoang Ly OR [22] Steven Diez

Grandstand 2 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [3] James Duckworth vs [21] James McCabe

2. Luke Saville vs [16] Mikhail Kukushkin

3. [7] Lloyd Harris OR Dominik Palan vs Beibit Zhukayev OR [15] Jason Jung

Court 4 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Marc Polmans vs [18] Stefano Napolitano

2. [2] Aleksandar Kovacevic vs [13] Li Tu

3. [6] Sho Shimabukuro OR Arthur Weber vs Philip Sekulic OR [17] Kaichi Uchida