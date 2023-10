WTA 1000 Pechino: il ruggito di Paolini! Rimonta Yue Yuan, è negli ottavi

Instancabile, magnificamente tostissima Jasmine Paolini! La toscana mette in campo al WTA 1000 di Pechino tutta la sua forza, mentale e fisica, per rimontare un primo set complicatissimo alla wild card locale Yue Yuan e vincere in tre set, 2-6 6-3 6-4 lo score del match di secondo turno che la proietta negli ottavi contro la vincente di Sabalenka – Boulter. È il terzo ottavo 1000 per Jasmine, ma soprattutto una vittoria importante perché nel prossimo ranking WTA sarà la nuova n.1 azzurra. Davvero una prestazione importante quella della 27enne nata a Castelnuovo di Garfagnana, che ha superato un avvio difficile, forse con le gambe ancora indurite dalla terribile battaglia di tre ore contro Haddad Maia all’esordio. Via via il tennis di Paolini è cresciuto, sempre più intenso e potente, diventando un vero e proprio “muro” contro il quale la cinese è andata a sbattere non trovando più le soluzioni vincenti del primo set.

Il match inizia con un break e poi immediato contro break. Dal 2-1 Paolini, Yue Yuan infila 5 game consecutivi (con due break) che chiudono il parziale a favore della tennista di casa. Sembra un match davvero complicato per l’azzurra, spesso in balia dei colpi dell’avversaria fin dalla risposta, mentre il diritto di Jasmine non riesce a portarle punti e ribaltare l’inerzia a suo favore. Ha perso campo Paolini, e da così dietro ha buon gioco Yue Yuan nello spingere con precisione diritto e rovescio e comandare gli scambi.

La musica per fortuna cambia all’avvio del secondo set. Paolini scappa subito al comando con un break, per il 2-0, quindi altri due break di fila, uno per parte, ma l’italiana resta avanti 3-1. Con colpi più profondi e una posizione in campo più vicina alla riga di fondo, ora è Jasmine a comandare maggiormente i ritmi di gioco, pronta a fare un passo avanti nel campo e chiudere nell’angolo scoperto. Yue Yuan ha perso le certezze dell’avvio e commette molti errori col diritto, il suo colpo meno sicuro. Il set segue i turni di servizio, per il 6-3 conclusivo.

Il terzo set inizia con una Paolini offensiva ed efficace, vuol fare sentire in campo la sua presenza e mettere subito in chiaro chi è la più forte. Col diritto fa malissimo alla cinese e con qualche attacco improvviso sorprende la rivale, si prende un primo break a 30, quindi consolida il gap con un buon game di battuta e strappa un secondo break per il 3-0 “pesante”. Eccellente strappo di qualità di Jasmine, che poi forse paga lo sforzo subendo un contro break (3-1) ma senza smarrire efficacia e spinta. Spinge molto, fa sentire la propria presenza in campo e regge sino alla fine, per il 6-4 che chiude il match e le regala un probabile ottavo da sogno contro Sabalenka, la n.1 al mondo, nettamente favorita sulla britannica Boulter.

In caso di sfida contro la bielorussa, sarà un match difficilissimo, ma Jasmine ha strappato un successo contro Aryna a Indian Wells 2022, sempre sul cemento.

Marco Mazzoni

[WC] Yue Yuan vs Jasmine Paolini