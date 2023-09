ATP 500 Pechino: Matteo Arnaldi sconfitto al secondo turno dopo aver mancato tre palle match consecutive contro Nicolas Jarry

Amara sconfitta per Matteo Arnaldi nel secondo turno del torneo ATP 500 di Pechino.

L’azzurro è stato sconfitto dal cileno Nicolas Jarry classe 1005 e n.23 ATP con il punteggio di 67(4) 76 (4) 63 dopo 2 ore e 59 minuti di partita.

Da segnalare che Matteo nel corso del secondo set ha mancato tre palle match consecutive sul servizio dell’avversario sullo 0-40.

Nel primo set Arnaldi sotto per 1 a 4 (sullo 0 a 3 ha annullato una palla per il doppio break), piazzava il controbreak nel settimo gioco (a 15 con un errore in back di rovescio del cileno sulla palla break dopo uno scambio prolungato) e poi impattava sul 4 pari.

Sul 4 a 5 Matteo è arrivato per tre volte a due punti dal perdere il set ma senza concedere palla set riusciva a tenere il turno di battuta.

Si andava al tiebreak e qui l’azzurro dal 4 pari piazzava un micidiale parziale di tre punti consecutivi conquistando la frazione per 7 punti a 4.

Sul 4 pari Arnaldi piazzava il minibreak decisivo rispondendo bene al servizio del cileno che affossava il rovescio in rete e poi sul 6 a 4 approfittava di un errorere gratuito di Jarry conquistando in questo modo la frazione per 7 punti a 4.

Nel secondo set Matteo recuperava un break nell’ottavo gioco e poi sul 6-5, 0-40, mancava tre palle match consecutive sul servizio dell’avversario. Con il cileno che annullava la prima e la terza palla match con un servizio vincente ed un ace ed invece la seconda rimaneva corto il lob di Arnaldi, con Jarry che poteva arrivare tranquillo sulla palla e conquistare l’importante punto.

Si anvava al tiebreak ed il cileno dal 3 a 4, senza minibreak, metteva a segno un mini parziale di quattro punti consecutivi portando a casa il secondo set per 7 punti a 4.

Nel terzo set Arnaldi cedeva il turno di servizio nel corso del sesto gioco. Jarry non tremava alla battuta e concedeva soltanto due punti nei restanti due turni di servizio vincendo la partita per 6 a 3.

ATP Beijing Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 7 6 3 Nicolas Jarry Nicolas Jarry 6 7 6 Vincitore: Jarry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 df 2*-2 ace 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 30-40 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 5-4 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 N. Jarry 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 N. Jarry 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 df df 0-1 → 0-2 N. Jarry 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi