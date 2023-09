Lucia Bronzetti Supera il Primo Turno del Ningbo Open nonostante alcune difficoltà. Trionfo di Andrea Pellegrino al Challenger di Bad Waltersdorf: Tre Titoli Challenger per l’Azzurro

Nella metropoli cinese di Ningbo, in provincia dello Zhejiang, sui campi in cemento del “Ningbo Open”, un torneo WTA 250 con un montepremi di 259.303 dollari, Lucia Bronzetti ha conquistato una vittoria significativa. La 24enne riminese, attualmente n.65 del ranking mondiale ed ottava favorita del seeding, non ha giocato al suo meglio, ma è riuscita a superare il primo turno, sconfiggendo l’elvetica Jil Teichmann con un punteggio di 76(6) 64.

Il match non è stato esaltante e ha visto Bronzetti lottare per due ore e venti minuti contro Teichmann, che, pur essendo attualmente n.145 WTA, era a ridosso della top 20 poco più di un anno fa.

Lucia ha avuto un inizio forte nel primo set, agevolata da un’avversaria che commetteva molti errori, portandosi sul 4-1. Tuttavia, il trend si è invertito quando Teichmann ha conquistato quattro giochi consecutivi, strappando per due volte la battuta all’italiana. L’elvetica è arrivata a due punti dal set, ma Bronzetti è riuscita a mettere a segno il contro-break, portando il punteggio sul 5-5. Dopo aver annullato una palla-break, Lucia ha prevalso nel tie-break, chiudendo per 8 punti a 6.

La seconda frazione di gioco è stata altrettanto combattuta, con un’umidità elevatissima che non ha aiutato le due tenniste. Il gioco è stato frammentato, con entrambe le giocatrici che hanno perso la battuta a turno. Dopo essere stata breakkata per due volte, Bronzetti ha conquistato quattro game consecutivi, portando il punteggio sul 5-3. Nonostante il tentativo di Teichmann di restare in scia, l’azzurra ha chiuso 6-4 al secondo match-point.

Ora, Lucia Bronzetti si prepara per il secondo turno, dove affronterà l’ucraina Baindi , n.88 WTA.

WTA Ningbo Lucia Bronzetti [8] Lucia Bronzetti [8] 0 7 6 0 Jil Teichmann Jil Teichmann 0 6 4 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Jil Teichmann 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Jil Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Jil Teichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Jil Teichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Jil Teichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 1*-3 2*-3 3-3* 3-4* 3*-5 4*-5 5-5* 6-5* 6*-6 7*-6 6-6 → 7-6 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Jil Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Jil Teichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Lucia Bronzetti 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Jil Teichmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Jil Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Il tennista italiano Andrea Pellegrino, attualmente numero 230 del mondo, ha aggiunto un altro trofeo alla sua collezione, trionfando nel torneo Challenger di Bad Waltersdorf, in Austria. Nella finale, Pellegrino ha affrontato e superato il locale Dennis Novak, classificato al numero 253 nel ranking ATP, con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, in una partita che ha testimoniato la sua resilienza e il suo spirito combattivo.

Il percorso di Pellegrino nel torneo è stato notevole, mostrando il suo talento e la sua determinazione in ogni match. La vittoria in finale contro Novak è stata particolarmente significativa, non solo per il prestigio del torneo, ma anche per il modo in cui Pellegrino è riuscito a ribaltare il risultato dopo aver perso il primo set e essere sotto per 0 a 4 nella seconda frazione.

Questo successo in Austria rappresenta il terzo titolo Challenger per Andrea Pellegrino, che aveva già conquistato i trofei a Roma nel 2021 e a Vicenza nel 2022.

Grazie a questo trionfo, l’azzurro ha guadagnato preziosi punti ATP, che gli hanno permesso di fare un significativo balzo in avanti nella classifica mondiale. Infatti, Andrea Pellegrino è ora il numero 190 del mondo, avendo guadagnato ben 40 posizioni grazie a questa vittoria.