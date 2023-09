ATP 250 Astana: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

ATP 250 Astana – Tabellone Principale – hard

(1) Griekspoor, Tallon vs Bye

Qualifier vs Carballes Baena, Roberto

(WC) Kukushkin, Mikhail vs Borges, Nuno

Popyrin, Alexei vs (5) Korda, Sebastian

(4) Lehecka, Jiri vs Bye

Qualifier vs Zapata Miralles, Bernabe

(WC) Shevchenko, Alexander vs van de Zandschulp, Botic

(WC) Medjedovic, Hamad vs (7) Djere, Laslo

(8) Wawrinka, Stan vs Giron, Marcos

Varillas, Juan Pablo vs Thiem, Dominic

Fucsovics, Marton vs Ofner, Sebastian

Bye vs (3) Bublik, Alexander

(6) Mannarino, Adrian vs Rinderknech, Arthur

Qualifier vs Moutet, Corentin

Barrere, Gregoire vs Qualifier

Bye vs (2) Baez, Sebastian