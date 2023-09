A Parma la carica dei… 148: inaugurati i Campionati Europei under-16, lunedì i primi incontri

148 grandi promesse del tennis da ben 40 nazioni, tutte con un unico sogno: conquistare il titolo europeo. Si daranno battaglia da lunedì 25 settembre a domenica 1° ottobre fra Tennis Club Parma (sede principale), Tennis Club President di Montechiarugolo, Circolo del Castellazzo e Sporting Club Parma, per la 47esima edizione dei Campionati Europei under 16, nati nel 1976 quando a vincere – a Berlino – fu niente meno che Yannick Noah. Per la sesta volta la prestigiosa competizione targata Tennis Europe si gioca nel nostro Paese (sarà così fino al 2027, con l’organizzazione affidata alla Federazione Italiana Tennis e Padel) ed è stata inaugurata da una domenica già molto intensa. L’evento clou è stato la cerimonia d’apertura che nel pomeriggio ha visto sfilare sul Centrale del Tc Parma gli atleti, i capitani delle varie nazionali, i presidenti dei club coinvolti, il direttore del torneo Mauricio Rosciano, il referee Riccardo De Biase e Gilberto Fantini, presidente del Comitato Regionale Fitp dell’Emilia-Romagna. In serata la cena di benvenuto, mentre da lunedì mattina si inizierà a fare sul serio con i primi incontri dei tabelloni di singolare maschile e femminile, da 74 partecipanti ciascuno. Sia fra i ragazzi sia fra le ragazze 54 atleti partiranno dal secondo turno, mentre 20 si affrontano nel primo round. A guidare il tabellone maschile c’è l’ungherese Kolos Kincses, attualmente al comando della classifica stagionale che eleggerà gli otto (fra i quali il vincitore dell’Europeo) che a novembre giocheranno il Master finale a Monte-Carlo, mentre la prima testa di serie del torneo femminile è la serba Teodora Kostovic, già capace – come tante altre protagoniste – di mettersi in evidenza anche nel circuito under 18.

Otto i giocatori italiani in cerca di gloria sulla terra battuta parmense, capitanati dai tecnici Nicola Fantone e Luca Ronzoni. A guidare la pattuglia azzurra c’è Andrea De Marchi, unico dei nostri compreso fra le teste di serie. Il romano classe 2007, membro della nazionale vincitrice ad agosto della Summer Cup under 16 (il Campionato Europeo a squadre), parte da sesto favorito del tabellone e sarà in campo da martedì, in quanto attende di conoscere il proprio avversario. Tutti gli altri azzurri entreranno invece in gara lunedì. Dal secondo turno l’altro romano Jacopo Vasamì (sfida il turco Haydar Cem Gokpinar); dal primo round sia il napoletano Antonio Marigliano, campione italiano under 15 (affronta l’austriaco Niklas Maislinger), sia il tarantino Pierluigi Basile, atteso dal francese Heremana Courte. Esordio dal primo turno anche per la toscana Lucrezia Musetti, che affronta la montenegrina Iva Lakic, mentre le altre tre italiane partono dal secondo round. Per la catanese Galatea Ferro c’è la cipriota Eva Panova; per la padovana Carolina Gasparini la rumena Alexia Ioana Tatu; mentre la marchigiana Ilary Pistola, campionessa italiana under 15 e quest’anno finalista al Torneo Avvenire di Milano (uno dei più importanti eventi al mondo nella categoria under 16) sfida la svizzera Sarina Schnyder. Lunedì si parte alle 10 allo Sporting Club, alle 10.30 al Tc Parma e al Circolo del Castellazzo, alle 11 al Tc President. In programma 63 incontri di singolare e 10 dei tabelloni di doppio, che termineranno sabato.

CAMPIONATI EUROPEI DI PARMA: COME SEGUIRLI

Gli incontri dell’edizione 2023 dei Campionati Europei under 16 sono trasmessi sulla piattaforma digitale SuperTenniX, gratuita per i tesserati FITP, con le immagini in diretta dai 3 campi di gara del Tennis Club Parma. Il livescore da tutti i 14 campi è invece disponibile nell’apposita sezione del sito FITP. La diretta streaming è fruibile anche sull’app ufficiale di Tennis Europe, così come il livescore. L’ingresso è gratuito in tutte le quattro sedi di gioco.