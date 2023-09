Challenger Sibiu, Bad Waltersdorf, Saint Tropez, Antofagasta e Columbus 2: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

CHALLENGER Sibiu (Romania) – Quarti di Finale, terra battuta

ATP Sibiu Zsombor Piros [1] vs Calvin Hemery

1. [1] Zsombor Pirosvs [Q] Calvin Hemery

2. [6] Duje Ajdukovic vs [2] Flavio Cobolli



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Stefano Travaglia vs [3] Damir Dzumhur



Il match deve ancora iniziare

COURT 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Andrew Paulson / Michael Vrbensky vs [2] Niki Kaliyanda Poonacha / Divij Sharan



ATP Sibiu Andrew Paulson / Michael Vrbensky [4] vs Niki Kaliyanda Poonacha / Divij Sharan [2]

2. [4] Ivan Gakhov vs [8] Nerman Fatic



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Piotr Matuszewski / Kai Wehnelt vs Geoffrey Blancaneaux / Calvin Hemery (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Bad Waltersdorf (Austria) – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Vit Koprivavs [Q] Marvin Moeller

2. Jan Choinski vs Dennis Novak (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Albert Ramos-Vinolas vs Filip Misolic



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov vs Marco Bortolotti / Francesco Passaro



Il match deve ancora iniziare

2. Filip Bergevi / Mick Veldheer vs [2] Constantin Frantzen / Hendrik Jebens



Il match deve ancora iniziare

3. Jozef Kovalik vs Andrea Pellegrino (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER St. Tropez (Francia) – 2° Turno – Quarti di Finale, cemento

ATP Saint-Tropez Constant Lestienne vs Harold Mayot

1. Constant Lestiennevs [Alt] Harold Mayot

2. [3] Gregoire Barrere vs Arthur Cazaux (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Michael Mmoh vs Giulio Zeppieri



Il match deve ancora iniziare

4. Constant Lestienne OR [Alt] Harold Mayot vs [2] Sebastian Ofner



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Ugo Blanchet / Kyrian Jacquet OR [4] Dan Added / Albano Olivetti vs [WC] Mae Malige / Tom Paris OR [2] Romain Arneodo / Sam Weissborn



Il match deve ancora iniziare

6. [3] Gregoire Barrere OR Arthur Cazaux vs Lukas Klein OR [9] Liam Broady (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Lukas Klein vs [9] Liam Broady



ATP Saint-Tropez Lukas Klein vs Liam Broady [9]

2. Gijs Brouwer vs Radu Albot OR [Q] Peter Gojowczyk (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara OR Sergio Martos Gornes / Sem Verbeek vs Jonathan Eysseric / Harold Mayot OR Gijs Brouwer / Jesper de Jong



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Radu Albot vs [Q] Peter Gojowczyk



ATP Saint-Tropez Radu Albot vs Peter Gojowczyk

2. [WC] Mae Malige / Tom Paris vs [2] Romain Arneodo / Sam Weissborn (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Ugo Blanchet / Kyrian Jacquet vs [4] Dan Added / Albano Olivetti



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs Sergio Martos Gornes / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

5. Jonathan Eysseric / Harold Mayot vs Gijs Brouwer / Jesper de Jong



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Antofagasta (Cile) – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Roman Andres Burruchagavs [7] Francisco Comesana

2. [8] Luciano Darderi vs [WC] Gonzalo Lama



Il match deve ancora iniziare

3. Joao Lucas Reis Da Silva vs [Alt] Tristan Boyer



Il match deve ancora iniziare

4. Luciano Darderi / Murkel Dellien vs [4] Guillermo Duran / Orlando Luz



Il match deve ancora iniziare

Cancha 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00)

1. Camilo Ugo Carabelli vs Matheus Pucinelli De Almeida



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Fernando Romboli / Marcelo Zormann vs [2] Boris Arias / Federico Zeballos



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Columbus (USA) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Tristan Schoolkatevs [2] Denis Kudla

2. [WC] Cannon Kingsley vs [PR] Christian Harrison



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Tristan Schoolkate / Adam Walton vs [WC] Robert Cash / James Trotter



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Ryan Peniston vs [4] Vasek Pospisil



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Enzo Couacaud vs [6] Alexis Galarneau



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Guido Andreozzi / Hans Hach Verdugo vs [Alt] Alfredo Perez / Ethan Quinn



Il match deve ancora iniziare