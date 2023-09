ATP 250 Zhuhai: Il Tabellone Principale. Matteo Arnaldi ai nastri di partenza per i colori italiani

ATP 250 Zhuhai – Tabellone Principale – hard

(1) Khachanov, Karen vs Bye

Qualifier vs Schwartzman, Diego

Kovacevic, Aleksandar vs Coppejans, Kimmer

Shang, Juncheng vs (6) McDonald, Mackenzie

(4) Korda, Sebastian vs Bye

Muller, Alexandre vs Hijikata, Rinky

(WC) Li, Zhe vs Svrcina, Dalibor

Qualifier vs (5) Etcheverry, Tomas Martin

(8) Nishioka, Yoshihito vs Atmane, Terence

Harris, Lloyd vs (PR) Vesely, Jiri

(WC) Zhou, Yi vs Garin, Cristian

Bye vs (3) Struff, Jan-Lennard

(7) Murray, Andy vs (WC) Mo, Ye Cong

Arnaldi, Matteo vs Karatsev, Aslan

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (2) Norrie, Cameron