ATP 250 Chengdu: Il Tabellone Principale. Lorenzo Musetti testa di serie n.2

ATP 250 Chengdu – Tabellone Principale – hard

(1) Zverev, Alexander vs Bye

Galan, Daniel Elahi vs Qualifier

(WC) Mu, Tao vs Moutet, Corentin

Qualifier vs (7) Kecmanovic, Miomir

(3) Dimitrov, Grigor vs Bye

(WC) Cui, Jie vs Varillas, Juan Pablo

O’Connell, Christopher vs Qualifier

Daniel, Taro vs (8) Vukic, Aleksandar

(6) Purcell, Max vs Thompson, Jordan

(WC) Bergs, Zizou vs Lajovic, Dusan

Safiullin, Roman vs Nakashima, Brandon

Bye vs (4) Evans, Daniel

(5) Bublik, Alexander vs Giron, Marcos

Rinderknech, Arthur vs Ruusuvuori, Emil

Qualifier vs Borges, Nuno

Bye vs (2) Musetti, Lorenzo