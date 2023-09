Challenger Bad Waltersdorf: Il Tabellone Principale e di Quali. Otto azzurri tra Md e Quali

Challenger Bad Waltersdorf – Tabellone Principale – terra

(1) Carballes Baena, Roberto vs Kovalik, Jozef

Qualifier vs Neumayer, Lukas

Marterer, Maximilian vs Passaro, Francesco

Pellegrino, Andrea vs (5) Rodionov, Jurij

(4) Ramos-Vinolas, Albert vs (WC) Schwärzler, Joel Josef

Agamenone, Franco vs Qualifier

Qualifier vs Misolic, Filip

(WC) Fognini, Fabio vs (7) Paire, Benoit

(6) Martinez, Pedro vs Choinski, Jan

(WC) Sorger, Sebastian vs Kolar, Zdenek

Novak, Dennis vs Qualifier

Sachko, Vitaliy vs (3) Munar, Jaume

(8) Skatov, Timofey vs Molleker, Rudolf

Kopriva, Vit vs Qualifier

Brancaccio, Raul vs Qualifier

Andreev, Adrian vs (2) Zapata Miralles, Bernabe

(1/Alt) Stodder, Timovs Jahn, Jeremy(WC) Ihlenfeld, Nickvs (9) Rola, Blaz

(2) Squire, Henri vs Pichler, David

Braynin, Aleksandr vs (11) Serafini, Marcello

(3) Roca Batalla, Oriol vs Melzer, Gerald

(WC) Kobierski, Jan vs (12) Picchione, Andrea

(4) Kirkin, Ergi vs (WC) Ujvary, Matthias

Oberleitner, Neil vs (8) Berrettini, Jacopo

(5) Zekic, Miljan vs (WC) Gaxherri, Syl

Nouza, Petr vs (10) Handel, Tim

(6) Kopp, Sandro vs Vankan, Marlon

Veldheer, Mick vs (7) Moeller, Marvin

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Henri Squire vs David Pichler

2. [3] Oriol Roca Batalla vs Gerald Melzer

3. Neil Oberleitner vs [8] Jacopo Berrettini

4. [1/Alt] Timo Stodder vs Jeremy Jahn

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mick Veldheer vs [7] Marvin Moeller

2. [6] Sandro Kopp vs Marlon Vankan

3. [5] Miljan Zekic vs [WC] Syl Gaxherri

4. [4] Ergi Kirkin vs [WC] Matthias Ujvary

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Aleksandr Braynin vs [11] Marcello Serafini

2. [WC] Jan Kobierski vs [12] Andrea Picchione

3. Petr Nouza vs [10] Tim Handel

4. [WC] Nick Ihlenfeld vs [9] Blaz Rola