Davis Cup Finals 2023: I risultati con il dettaglio del Day 5. Il Canada batte per 2 a 1 il Cile. All’Italia basta solo una vittoria con la Svezia (può perdere anche 2 a 1)

Gruppo A – Bologna – superfice indoor hard

ITF Finals A. Galarneau A. Galarneau 6 7 A. Tabilo A. Tabilo 3 6 Vincitore: A. Galarneau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 df 5-2* ace 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 A. Galarneau 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 A. Galarneau 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Tabilo 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Galarneau 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Galarneau 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Galarneau 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Galarneau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Tabilo 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Galarneau 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Tabilo 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Galarneau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Galarneau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

15:00 Galarneau A. (Can) – Tabilo A. (Chi)

16:30 Diallo G. (Can) – Jarry N. (Chi)



ITF Finals G. Diallo G. Diallo 4 4 N. Jarry N. Jarry 6 6 Vincitore: N. Jarry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 N. Jarry 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 G. Diallo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-3 → 2-3 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 G. Diallo 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Jarry 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 4-5 → 4-6 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Diallo 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

18:00 Galarneau A./Pospisil V. – Barrios Vera T./Tabilo A.



ITF Finals A. Galarneau / V. Pospisil A. Galarneau / V. Pospisil 6 7 T. Barrios Vera / A. Tabilo T. Barrios Vera / A. Tabilo 3 6 Vincitore: A. Galarneau / V. Pospisil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* ace 6-6 → 7-6 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-3 → 3-3 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 40-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Galarneau / V. Pospisil 30-0 ace 15-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Galarneau / V. Pospisil 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 4-1 → 4-2 A. Galarneau / V. Pospisil 0-30 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 T. Barrios Vera / A. Tabilo 40-0 3-0 → 3-1 A. Galarneau / V. Pospisil 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 T. Barrios Vera / A. Tabilo 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 15-15 40-15 0-0 → 1-0

Domenica 17, ore 15: Italia vs Svezia (prededenti in Davis 12-9)

Venerdì 15, ore 15: Italia vs Cile (3-0)

15:00 Arnaldi M. (Ita) – Garin C. (Chi)



ITF Finals M. Arnaldi M. Arnaldi 2 6 6 C. Garin C. Garin 6 4 3 Vincitore: M. Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 C. Garin 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Garin 0-30 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-15 4-4 → 5-4 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Garin 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Garin 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 C. Garin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Garin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

16:30 Sonego L. (Ita) – Jarry N. (Chi)



ITF Finals L. Sonego L. Sonego 3 7 6 N. Jarry N. Jarry 6 5 4 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 N. Jarry 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 N. Jarry 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 N. Jarry 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 N. Jarry 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

18:00 Bolelli S./Vavassori A. – Barrios Vera T./Tabilo A.



ITF Finals L. Musetti / L. Sonego L. Musetti / L. Sonego 6 6 7 T. Barrios Vera / A. Tabilo T. Barrios Vera / A. Tabilo 7 3 6 Vincitore: L. Musetti / L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 T. Barrios Vera / A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Musetti / L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Risultato 7-2 → 5-5 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 L. Musetti / L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-15 4-4 → 5-4 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Musetti / L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Barrios Vera / A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Musetti / L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-15 15-0 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Musetti / L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 T. Barrios Vera / A. Tabilo 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti / L. Sonego 1-0 1-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Barrios Vera / A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 L. Musetti / L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Barrios Vera / A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 L. Musetti / L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Barrios Vera / A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 L. Musetti / L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Musetti / L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 L. Musetti / L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-0 5-5 → 6-5 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 L. Musetti / L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Barrios Vera / A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Musetti / L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Musetti / L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 L. Musetti / L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti / L. Sonego 15-0 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

ITF Finals V. Pospisil V. Pospisil 7 5 6 L. Borg L. Borg 6 7 2 Vincitore: V. Pospisil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 L. Borg 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-2 → 5-2 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 L. Borg 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 V. Pospisil 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 L. Borg 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Borg 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 L. Borg 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 V. Pospisil 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 L. Borg 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 L. Borg 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 V. Pospisil 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 L. Borg 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 L. Borg 0-15 15-15 15-30 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Pospisil 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 L. Borg 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 df 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 L. Borg 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 V. Pospisil 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 V. Pospisil 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 L. Borg 15-0 30-15 30-40 4-3 → 4-4 L. Borg 3-2 V. Pospisil 40-15 ace 2-2 → 3-2 L. Borg 2-1 → 2-2 V. Pospisil 0-15 0-30 2-0 → 2-1 L. Borg 1-0 → 2-0 Risultato 0-0 → 1-0

Pospisil V. (Can) – Borg L. (Swe)

16:30 Diallo G. (Can) – Ymer E. (Swe)



ITF Finals G. Diallo G. Diallo 6 6 E. Ymer E. Ymer 4 3 Vincitore: G. Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 5-3 → 6-3 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Ymer 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 G. Diallo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-2 → 4-3 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 E. Ymer 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

18: 00 Galarneau A./Pospisil V. – Bergevi F./Goransson A.



ITF Finals A. Galarneau / V. Pospisil A. Galarneau / V. Pospisil 7 7 F. Bergevi / A. Goransson F. Bergevi / A. Goransson 6 6 Vincitore: A. Galarneau / V. Pospisil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* ace 6-2* df 6*-3 6-6 → 7-6 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Bergevi / A. Goransson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Bergevi / A. Goransson 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 F. Bergevi / A. Goransson 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* ace 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* ace 7-7* 7*-8 8*-8 ace 9-8* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 30-0 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 F. Bergevi / A. Goransson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

ITF Finals A. Galarneau A. Galarneau 7 6 L. Sonego L. Sonego 6 4 Vincitore: A. Galarneau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Galarneau 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 A. Galarneau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Sonego 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Galarneau 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Galarneau 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* ace 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Galarneau 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-5 → 5-5 A. Galarneau 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Galarneau 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Galarneau 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Sonego 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Galarneau 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

15:00 Galarneau A. (Can) – Sonego L. (Ita)

16:30 Diallo G. (Can) – Musetti L. (Ita)



ITF Finals G. Diallo G. Diallo 7 6 L. Musetti L. Musetti 5 4 Vincitore: G. Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 G. Diallo 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Diallo 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

18:00 Galarneau A./Pospisil V. – Bolelli S./Vavassori A.



ITF Finals A. Galarneau / V. Pospisil A. Galarneau / V. Pospisil 6 6 7 M. Arnaldi / S. Bolelli M. Arnaldi / S. Bolelli 7 4 6 Vincitore: A. Galarneau / V. Pospisil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Arnaldi / S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 5-4 → 5-5 M. Arnaldi / S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 M. Arnaldi / S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Arnaldi / S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 2-1 → 3-1 M. Arnaldi / S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-0 → 2-0 M. Arnaldi / S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Arnaldi / S. Bolelli 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 5-4 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 M. Arnaldi / S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Arnaldi / S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 M. Arnaldi / S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Arnaldi / S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* ace 3-3* 3*-4 3*-5 df 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Arnaldi / S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Arnaldi / S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Arnaldi / S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 M. Arnaldi / S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Arnaldi / S. Bolelli 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2

ITF Finals L. Borg L. Borg 6 6 5 C. Garin C. Garin 7 3 7 Vincitore: C. Garin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 L. Borg 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 L. Borg 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Garin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Borg 0-15 30-15 ace 40-15 ace ace 3-4 → 4-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 L. Borg 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-3 → 3-3 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 2-2 → 2-3 L. Borg 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Garin 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 L. Borg 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Borg 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 C. Garin 30-0 ace 40-0 ace ace 5-2 → 5-3 L. Borg 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 3-2 → 4-2 L. Borg 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-0 40-0 1-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Borg 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* ace 5-3* 5*-4 ace 5*-5 5-6* df 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 L. Borg 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 5-6 → 6-6 C. Garin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Borg 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Borg 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 L. Borg 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 2-2 → 2-3 L. Borg 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 L. Borg 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 C. Garin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

15:10 Borg L. (Swe) – Garin C. (Chi)

16:40 Ymer E. (Swe) – Jarry N. (Chi)



ITF Finals E. Ymer E. Ymer 2 4 N. Jarry N. Jarry 6 6 Vincitore: N. Jarry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 E. Ymer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Ymer 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 N. Jarry 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 0-2 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-5 → 2-5 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 1-5 E. Ymer 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 E. Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

18:10 Bergevi F./Goransson A. – Barrios Vera T./Tabilo A.



ITF Finals F. Bergevi / A. Goransson F. Bergevi / A. Goransson 4 5 T. Barrios Vera / A. Tabilo T. Barrios Vera / A. Tabilo 6 7 Vincitore: T. Barrios Vera / A. Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 F. Bergevi / A. Goransson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 T. Barrios Vera / A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 4-3 → 4-4 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Bergevi / A. Goransson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 F. Bergevi / A. Goransson 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Barrios Vera / A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 F. Bergevi / A. Goransson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Barrios Vera / A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

ITF Finals T. Kokkinakis T. Kokkinakis 6 7 D. Stricker D. Stricker 3 5 Vincitore: T. Kokkinakis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Kokkinakis 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 D. Stricker 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 D. Stricker 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 4-4 → 4-5 T. Kokkinakis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 4-3 → 4-4 D. Stricker 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-2 → 4-3 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 D. Stricker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 T. Kokkinakis 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 D. Stricker 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Stricker 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Kokkinakis 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 4-2 → 5-2 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 D. Stricker 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

14:00 Kokkinakis T. (Aus) – Stricker D. (Sui)

15:30 De Minaur A. (Aus) – Huesler M. (Sui)



ITF Finals A. de Minaur A. de Minaur 6 6 M. Huesler M. Huesler 4 3 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Huesler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 5-2 → 5-3 A. de Minaur 0-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Huesler 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 3-2 → 4-2 A. de Minaur 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Huesler 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Huesler 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Huesler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 4-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Huesler 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 M. Huesler 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 1-3 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 0-2 → 1-2 M. Huesler 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1

17:00 Ebden M./Purcell M. – Huesler M./Stricker D.



ITF Finals M. Ebden / M. Purcell M. Ebden / M. Purcell 6 6 M. Huesler / D. Stricker M. Huesler / D. Stricker 2 4 Vincitore: M. Ebden / M. Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Huesler / D. Stricker 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Huesler / D. Stricker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Huesler / D. Stricker 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Huesler / D. Stricker 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Huesler / D. Stricker 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Huesler / D. Stricker 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 M. Huesler / D. Stricker 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-0 → 4-1 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 M. Huesler / D. Stricker 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Huesler / D. Stricker 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Domenica 17: Gran Bretagna vs Francia

Venerdì 15: Gran Bretagna vs Svizzera 2-1

14:00 Murray A. (Gbr) – Riedi L. (Sui)



ITF Finals A. Murray A. Murray 6 6 6 L. Riedi L. Riedi 7 4 4 Vincitore: A. Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Riedi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Riedi 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 A. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 L. Riedi 0-15 0-30 0-40 15-40 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Riedi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 L. Riedi 15-0 30-0 30-15 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 ace 6-6 → 6-7 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 L. Riedi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 4-1 → 4-2 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 L. Riedi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-0 → 3-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Riedi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

15:30 Norrie C. (Gbr) – Wawrinka S. (Sui)



ITF Finals C. Norrie C. Norrie 5 4 S. Wawrinka S. Wawrinka 7 6 Vincitore: S. Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 S. Wawrinka 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Norrie 0-15 0-30 df 0-40 5-6 → 5-7 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 5-5 → 5-6 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 3-4 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

17:00 Evans D./Skupski N. – Huesler M./Stricker D.



ITF Finals D. Evans / N. Skupski D. Evans / N. Skupski 6 6 D. Stricker / S. Wawrinka D. Stricker / S. Wawrinka 3 3 Vincitore: D. Evans / N. Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Evans / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 D. Stricker / S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. Evans / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Stricker / S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 D. Evans / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Stricker / S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 D. Evans / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Stricker / S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Evans / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Stricker / S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 D. Evans / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Stricker / S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Evans / N. Skupski 40-40 A-40 3-2 → 4-2

ITF Finals M. Purcell M. Purcell 6 4 A. Mannarino A. Mannarino 7 6 Vincitore: A. Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Mannarino 4-5 → 4-6 M. Purcell 3-5 → 4-5 A. Mannarino 0-15 0-30 2-5 → 3-5 A. Mannarino 2-3 M. Purcell 15-30 30-30 2-2 → 2-3 A. Mannarino 30-15 30-30 2-1 → 2-2 A. Mannarino 0-30 0-1 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 df 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 ace 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 M. Purcell 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-6 → 6-6 A. Mannarino 15-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 M. Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Purcell 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Mannarino 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

14:00 Purcell M. (Aus) – Mannarino A. (Fra)

15:30De Minaur A. (Aus) – Humbert U. (Fra)



ITF Finals A. de Minaur A. de Minaur 7 6 U. Humbert U. Humbert 6 3 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 3-1 → 4-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 A. de Minaur 0-15 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-1 → 2-1 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

17:00Ebden M./Purcell M. – Mahut N./Roger-Vasselin E.



ITF Finals M. Ebden / M. Purcell M. Ebden / M. Purcell 7 6 N. Mahut / E. Roger-Vasselin N. Mahut / E. Roger-Vasselin 5 3 Vincitore: M. Ebden / M. Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 6-3 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-1 → 4-1 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Ebden / M. Purcell 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 6-5 → 7-5 M. Ebden / M. Purcell 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 4-4 → 5-4 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

ITF Finals T. Kokkinakis T. Kokkinakis 7 3 6 J. Draper J. Draper 6 6 7 Vincitore: J. Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* ace 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-4 → 5-5 J. Draper 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Draper 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Draper 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Kokkinakis 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 J. Draper 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 0-1 → 1-1 J. Draper 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 J. Draper 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Draper 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Draper 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 1-2 J. Draper 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 0-1 → 0-2 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* ace 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Draper 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 4-5 → 5-5 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 J. Draper 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0

14:00 Kokkinakis T. (Aus) – Draper J. (Gbr)

15:30 De Minaur A. (Aus) – Evans D. (Gbr)



ITF Finals A. de Minaur A. de Minaur 1 6 4 D. Evans D. Evans 6 2 6 Vincitore: D. Evans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 D. Evans 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 1-4 → 2-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 D. Evans 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Evans 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 5-2 D. Evans 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-1 → 4-1 D. Evans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-5 → 1-6 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 D. Evans 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Evans 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-2 → 0-3 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 D. Evans 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

17:00 Ebden M./Purcell M. – Evans D./Skupski N.



ITF Finals M. Ebden / M. Purcell M. Ebden / M. Purcell 7 6 D. Evans / N. Skupski D. Evans / N. Skupski 6 4 Vincitore: M. Ebden / M. Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Evans / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Ebden / M. Purcell 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Evans / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 D. Evans / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Evans / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Evans / N. Skupski 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 M. Ebden / M. Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 df 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Evans / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 D. Evans / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 D. Evans / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 D. Evans / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 D. Evans / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 D. Evans / N. Skupski 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ITF Finals A. Mannarino A. Mannarino 3 6 6 D. Stricker D. Stricker 6 1 4 Vincitore: A. Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 D. Stricker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 4-2 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 D. Stricker 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Stricker 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 D. Stricker 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-1 → 5-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-0 → 3-1 A. Mannarino 15-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Stricker 0-15 30-15 1-0 → 2-0 A. Mannarino 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Stricker 15-15 30-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Mannarino 15-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 D. Stricker 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4

Mannarino A. (Fra) – Stricker D. (Sui)

15:50 Humbert U. (Fra) – Wawrinka S. (Sui)



ITF Finals U. Humbert U. Humbert 6 6 S. Wawrinka S. Wawrinka 4 4 Vincitore: U. Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-2 → 5-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 4-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 5-3 → 5-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

17:20 Mahut N./Roger-Vasselin E. – Riedi L./Ritschard A.



ITF Finals N. Mahut / E. Roger-Vasselin N. Mahut / E. Roger-Vasselin 6 6 M. Huesler / S. Wawrinka M. Huesler / S. Wawrinka 2 2 Vincitore: N. Mahut / E. Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Huesler / S. Wawrinka 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Huesler / S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Huesler / S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

ITF Finals D. Lajovic D. Lajovic 3 2 J. Mensik J. Mensik 6 6 Vincitore: J. Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-5 → 2-6 D. Lajovic 30-0 40-0 1-5 → 2-5 J. Mensik 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-4 → 1-5 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 J. Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Mensik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Mensik 15-0 30-0 ace 30-15 2-4 → 2-5 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 J. Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-2 → 0-3 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

15:00 Lajovic D. (Srb) – Mensik J. (Cze)

16:30 Djere L. (Srb) – Lehecka J. (Cze)



ITF Finals L. Djere L. Djere 6 5 J. Lehecka J. Lehecka 7 7 Vincitore: J. Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 4-5 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 L. Djere 15-0 ace 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-2 → 0-3 L. Djere 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* ace 5-5* ace 5*-6 6*-6 6-7* df 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 6-5 → 6-6 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 5-4 → 5-5 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

18:00 Cacic N./Lajovic D. – Lehecka J./Pavlasek A.



ITF Finals N. Cacic / N. Djokovic N. Cacic / N. Djokovic 5 7 3 T. Machac / A. Pavlasek T. Machac / A. Pavlasek 7 6 10 Vincitore: T. Machac / A. Pavlasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 T. Machac / A. Pavlasek 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 5-1 6-1 6-2 7-2 8-2 9-2 9-3 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* ace 6*-5 ace 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 T. Machac / A. Pavlasek 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 N. Cacic / N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 T. Machac / A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 N. Cacic / N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 T. Machac / A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Cacic / N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Machac / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 N. Cacic / N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Machac / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Cacic / N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 df 1-1 → 2-1 T. Machac / A. Pavlasek 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 N. Cacic / N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Machac / A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-6 → 5-7 N. Cacic / N. Djokovic 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 5-5 → 5-6 T. Machac / A. Pavlasek 15-0 A-40 5-4 → 5-5 N. Cacic / N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Machac / A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 N. Cacic / N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 T. Machac / A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Cacic / N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Machac / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Cacic / N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Machac / A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 N. Cacic / N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Domenica 17: Spagna vs Corea del Sud

Venerdì 15: Spagna vs Serbia 0-3

15:00 Ramos A. (Esp) – Djere L. (Srb)



ITF Finals A. Ramos-Vinolas A. Ramos-Vinolas 4 4 L. Djere L. Djere 6 6 Vincitore: L. Djere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Djere 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 L. Djere 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 3-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Djere 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Djere 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-5 → 4-5 L. Djere 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

16:30 Davidovich Fokina A. (Esp) – Djokovic N. (Srb)



ITF Finals A. Davidovich Fokina A. Davidovich Fokina 3 4 N. Djokovic N. Djokovic 6 6 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

18:00 Davidovich Fokina A./Granollers M. – Cacic N./Kecmanovic M.



ITF Finals A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 4 6 N. Cacic / M. Kecmanovic N. Cacic / M. Kecmanovic 6 7 Vincitore: N. Cacic / M. Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 ace 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 11-11* 11*-12 12*-12 13-12* 13-13* 13*-14 6-6 → 6-7 N. Cacic / M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 N. Cacic / M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Cacic / M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 N. Cacic / M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Cacic / M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Cacic / M. Kecmanovic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Cacic / M. Kecmanovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 4-6 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 N. Cacic / M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 N. Cacic / M. Kecmanovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Cacic / M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Cacic / M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-30 40-40 40-A 0-15 40-A A-40 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

ITF Finals T. Machac T. Machac 7 4 6 S. Hong S. Hong 6 6 2 Vincitore: T. Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Hong 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Hong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Hong 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 T. Machac 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Hong 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Hong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 T. Machac 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Hong 15-0 15-15 15-0 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-30 2-4 → 3-4 S. Hong 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 T. Machac 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 S. Hong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 15-30 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Machac 15-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Hong 0-15 0-30 0-40 ace 0-1 → 1-1 T. Machac 0-30 0-40 15-40 15-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* ace 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 T. Machac 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Hong 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace A-40 5-5 → 5-6 T. Machac 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Machac 3-4 S. Hong 0-15 3-3 → 3-4 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Machac 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 S. Hong 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Machac A-40 0-1 → 1-1 S. Hong 0-15 15-15 15-30 0-0 → 0-1

Machac T. (Cze) – Hong S. C. (Kor)

17:00 Lehecka J. (Cze) – Kwon S. (Kor)



ITF Finals J. Lehecka J. Lehecka 6 7 S. Kwon S. Kwon 1 5 Vincitore: J. Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 S. Kwon 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 S. Kwon 15-0 30-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 4-3 → 4-4 S. Kwon 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 S. Kwon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Kwon 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 S. Kwon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Kwon 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

18:30 Mensik J./Pavlasek A. – Nam J. S./Song M.-K.



ITF Finals J. Mensik / A. Pavlasek J. Mensik / A. Pavlasek 3 7 6 J. Nam / M. Song J. Nam / M. Song 6 6 4 Vincitore: J. Mensik / A. Pavlasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Mensik / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 J. Mensik / A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-3 → 5-3 J. Nam / M. Song 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Mensik / A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Mensik / A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Mensik / A. Pavlasek 0-15 0-30 0-15 15-30 0-30 0-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 6-5 → 6-6 J. Mensik / A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 J. Nam / M. Song 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Mensik / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Mensik / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Mensik / A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Nam / M. Song 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Mensik / A. Pavlasek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Nam / M. Song 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Mensik / A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Nam / M. Song 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. Mensik / A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 J. Nam / M. Song 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Mensik / A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Nam / M. Song 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 J. Mensik / A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Nam / M. Song 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Mensik / A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1

ITF Finals B. Zapata Miralles B. Zapata Miralles 4 4 T. Machac T. Machac 6 6 Vincitore: T. Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Machac 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 T. Machac 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 3-5 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-4 → 3-5 B. Zapata Miralles 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 T. Machac 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 1-2 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

15:00 Zapata Miralles B. (Esp) – Machac T. (Cze)

16:30 Davidovich Fokina A. (Esp) – Lehecka J. (Cze)



ITF Finals A. Davidovich Fokina A. Davidovich Fokina 6 5 J. Lehecka J. Lehecka 7 7 Vincitore: J. Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 A. Davidovich Fokina 0-15 df 0-30 0-40 5-5 → 5-6 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* ace 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

18:00 Davidovich Fokina A./Granollers M. – Lehecka J./Pavlasek A.



ITF Finals A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 7 6 4 J. Mensik / A. Pavlasek J. Mensik / A. Pavlasek 5 7 6 Vincitore: J. Mensik / A. Pavlasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Mensik / A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Mensik / A. Pavlasek 15-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Mensik / A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Mensik / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Mensik / A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Mensik / A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-30 5-5 → 5-6 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Mensik / A. Pavlasek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Mensik / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Mensik / A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Mensik / A. Pavlasek 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Mensik / A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 J. Mensik / A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Mensik / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 4-5 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Mensik / A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Mensik / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina / M. Granollers-Pujol 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2

ITF Finals D. Lajovic D. Lajovic 6 7 S. Hong S. Hong 4 6 Vincitore: D. Lajovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Hong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Hong 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Hong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Hong 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Hong 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 D. Lajovic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Hong 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Hong 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Hong 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Hong 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Hong 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Lajovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Hong 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1

15:10 Lajovic D. (Srb) – Hong S. C. (Kor)

16:40 Djere L. (Srb) – Kwon S. (Kor)



ITF Finals L. Djere L. Djere 4 6 6 S. Kwon S. Kwon 6 2 2 Vincitore: L. Djere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Kwon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 L. Djere 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 S. Kwon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 L. Djere 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Kwon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 L. Djere 15-0 ace 30-0 ace 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Kwon 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 L. Djere 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-1 → 4-1 S. Kwon 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 L. Djere 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 S. Kwon 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Djere 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Djere 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-3 → 3-4 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Kwon 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Kwon 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

18:10 Cacic N./Kecmanovic M. – Nam J. S./Song M.-K.



ITF Finals N. Cacic / M. Kecmanovic N. Cacic / M. Kecmanovic 3 6 7 J. Nam / M. Song J. Nam / M. Song 6 4 6 Vincitore: N. Cacic / M. Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 N. Cacic / M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df A-40 5-5 → 6-5 J. Nam / M. Song 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Cacic / M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Cacic / M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Cacic / M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Cacic / M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Cacic / M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Nam / M. Song 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 N. Cacic / M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 4-3 → 4-4 N. Cacic / M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Nam / M. Song 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Cacic / M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Cacic / M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Nam / M. Song 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Cacic / M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Cacic / M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 J. Nam / M. Song 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 N. Cacic / M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-3 → 2-4 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Cacic / M. Kecmanovic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Nam / M. Song 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Cacic / M. Kecmanovic 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

ITF Finals M. McDonald M. McDonald 6 6 6 O. Virtanen O. Virtanen 7 1 7 Vincitore: O. Virtanen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* ace 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 O. Virtanen 0-15 0-30 0-40 ace 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 ace 4-3 → 4-4 O. Virtanen 3-3 → 4-3 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 O. Virtanen 15-0 15-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-0 → 2-1 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 O. Virtanen 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 O. Virtanen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 O. Virtanen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 M. McDonald 0-15 0-30 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* df 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 O. Virtanen 0-15 0-40 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 O. Virtanen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. McDonald 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 O. Virtanen 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 O. Virtanen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 O. Virtanen 30-0 40-0 0-0 → 0-1

15:00 McDonald M. (Usa) – Virtanen O. (Fin)

16:30 Paul T. (Usa) – Ruusuvuori E. (Fin)



ITF Finals T. Paul T. Paul 6 4 E. Ruusuvuori E. Ruusuvuori 7 6 Vincitore: E. Ruusuvuori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Paul 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 T. Paul 30-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 3-4 → 3-5 E. Ruusuvuori 40-15 3-3 → 3-4 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 15-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Paul 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 15-30 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Paul 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 5-5 → 5-6 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Paul 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-3 → 5-4 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 T. Paul 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 3-1 → 4-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 2-0 → 2-1 E. Ruusuvuori 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

18:00 Krajicek A./Ram R. – Heliovaara H./Kaukovalta P.



ITF Finals A. Krajicek / R. Ram A. Krajicek / R. Ram 7 6 6 H. Heliovaara / P. Kaukovalta H. Heliovaara / P. Kaukovalta 6 7 7 Vincitore: H. Heliovaara / P. Kaukovalta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 H. Heliovaara / P. Kaukovalta 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 ace 5-5 ace 6-5 6-6 7-6 8-6 9-6 ace 9-7 ace 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-6 → 6-6 H. Heliovaara / P. Kaukovalta 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Krajicek / R. Ram 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 H. Heliovaara / P. Kaukovalta 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Heliovaara / P. Kaukovalta 15-0 15-15 30-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 H. Heliovaara / P. Kaukovalta 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Krajicek / R. Ram 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 H. Heliovaara / P. Kaukovalta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 H. Heliovaara / P. Kaukovalta 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 ace 6-3* 6-4* ace 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 H. Heliovaara / P. Kaukovalta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 H. Heliovaara / P. Kaukovalta 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 ace ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 H. Heliovaara / P. Kaukovalta 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 H. Heliovaara / P. Kaukovalta 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 H. Heliovaara / P. Kaukovalta 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Krajicek / R. Ram 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / P. Kaukovalta 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Krajicek / R. Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

Domenica 17: Croazia vs Olanda

Venerdì 15: Croazia vs Finlandia 1-2

15:00 Prizmic D. (Cro) – Virtanen O. (Fin)



ITF Finals D. Prizmic D. Prizmic 4 6 3 O. Virtanen O. Virtanen 6 3 6 Vincitore: O. Virtanen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 O. Virtanen 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 O. Virtanen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 O. Virtanen 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 O. Virtanen 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 O. Virtanen 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 O. Virtanen 0-15 0-30 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 O. Virtanen 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 1-1 → 1-2 O. Virtanen 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

16:30 Gojo B. (Cro) – Ruusuvuori E. (Fin)



ITF Finals B. Gojo B. Gojo 6 4 E. Ruusuvuori E. Ruusuvuori 7 6 Vincitore: E. Ruusuvuori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 B. Gojo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 B. Gojo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 E. Ruusuvuori 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Ruusuvuori 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 B. Gojo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

18:00 Dodig I./Pavic M. – Heliovaara H./Niklas-Salminen P.



ITF Finals I. Dodig / M. Pavic I. Dodig / M. Pavic 6 7 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 4 6 Vincitore: I. Dodig / M. Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* ace 6-6 → 7-6 I. Dodig / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 I. Dodig / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 I. Dodig / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 I. Dodig / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 I. Dodig / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Dodig / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Dodig / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 I. Dodig / M. Pavic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 I. Dodig / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 I. Dodig / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 I. Dodig / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

ITF Finals B. Van de Zandschulp B. Van de Zandschulp 7 6 T. Paul T. Paul 6 2 Vincitore: B. Van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 B. Van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 T. Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 ace 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 B. Van de Zandschulp 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Paul A-40 5-4 → 5-5

Van De Zandschulp B. (Ned) – Paul T. (Usa)

17:00 Griekspoor T. (Ned) – Tiafoe F. (Usa)



ITF Finals T. Griekspoor T. Griekspoor 6 6 7 F. Tiafoe F. Tiafoe 3 7 6 Vincitore: T. Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 T. Griekspoor 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 1-3* 1*-4 ace 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 ace 4*-6 5-6* ace 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

18:30Koolhof W./Middelkoop M. – Krajicek A./Ram R.



ITF Finals W. Koolhof / M. Middelkoop W. Koolhof / M. Middelkoop 7 6 3 A. Krajicek / R. Ram A. Krajicek / R. Ram 6 7 6 Vincitore: A. Krajicek / R. Ram Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Krajicek / R. Ram 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 W. Koolhof / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Krajicek / R. Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Krajicek / R. Ram 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 W. Koolhof / M. Middelkoop 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Krajicek / R. Ram 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 A. Krajicek / R. Ram 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Krajicek / R. Ram 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Krajicek / R. Ram 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Krajicek / R. Ram 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 W. Koolhof / M. Middelkoop 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* ace 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Krajicek / R. Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 W. Koolhof / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Krajicek / R. Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 W. Koolhof / M. Middelkoop 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Krajicek / R. Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Krajicek / R. Ram 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Mercoledì 13: Croazia vs Stati Uniti 1-2

15:00 Prizmic D. (Cro) – McDonald M. (Usa)



ITF Finals D. Prizmic D. Prizmic 4 2 M. McDonald M. McDonald 6 6 Vincitore: M. McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 D. Prizmic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-4 → 1-5 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. McDonald 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. McDonald 15-0 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Prizmic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. McDonald 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

16:30 Gojo B. (Cro) – Tiafoe F. (Usa)



ITF Finals B. Gojo B. Gojo 6 7 F. Tiafoe F. Tiafoe 4 6 Vincitore: B. Gojo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 ace 6-3* ace 6*-5 6*-6 df 7-6* 6-6 → 7-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 3-2 → 3-3 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Gojo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 B. Gojo 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 B. Gojo 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Gojo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Gojo 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

18:00 Dodig I./Pavic M. – Krajicek A./Ram R.



ITF Finals I. Dodig / M. Pavic I. Dodig / M. Pavic 6 7 2 A. Krajicek / R. Ram A. Krajicek / R. Ram 7 6 6 Vincitore: A. Krajicek / R. Ram Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 I. Dodig / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 I. Dodig / M. Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 40-15 1-3 → 1-4 I. Dodig / M. Pavic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Krajicek / R. Ram 15-0 15-15 15-30 40-30 1-1 → 1-2 I. Dodig / M. Pavic 0-15 15-15 ace 15-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Krajicek / R. Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 ace 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 A. Krajicek / R. Ram 0-15 15-15 30-15 6-5 → 6-6 I. Dodig / M. Pavic 15-0 30-0 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 A. Krajicek / R. Ram 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 I. Dodig / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 I. Dodig / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Krajicek / R. Ram 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 I. Dodig / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 I. Dodig / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Krajicek / R. Ram 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 I. Dodig / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 I. Dodig / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Krajicek / R. Ram 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 I. Dodig / M. Pavic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 I. Dodig / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Krajicek / R. Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 I. Dodig / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Krajicek / R. Ram 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 I. Dodig / M. Pavic 15-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Krajicek / R. Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Dodig / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Krajicek / R. Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Martedì 12: Olanda vs Finlandia 2-1

15:10 Van De Zandschulp B. (Ned) – Virtanen O. (Fin)



ITF Finals B. Van de Zandschulp B. Van de Zandschulp 6 4 O. Virtanen O. Virtanen 7 6 Vincitore: O. Virtanen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 O. Virtanen 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 B. Van de Zandschulp 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 3-4 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 B. Van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 1-3 B. Van de Zandschulp 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 0-3* 0-4* 0*-5 ace 0*-6 df 6-6 → 6-7 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 B. Van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 O. Virtanen 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 3-4 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

16:40 Griekspoor T. (Ned) – Ruusuvuori E. (Fin)



ITF Finals T. Griekspoor T. Griekspoor 7 6 E. Ruusuvuori E. Ruusuvuori 6 3 Vincitore: T. Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-1 → 4-2 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 3-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 E. Ruusuvuori 0-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 T. Griekspoor 15-0 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

18:10 Koolhof W./Middelkoop M. – Heliovaara H./Ruusuvuori E.



ITF Finals W. Koolhof / M. Middelkoop W. Koolhof / M. Middelkoop 6 6 6 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 4 7 3 Vincitore: W. Koolhof / M. Middelkoop Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 40-0 5-3 → 6-3 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 15-0 40-0 5-2 → 5-3 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 0-15 15-15 30-15 30-30 ace df 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 W. Koolhof / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* ace 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 W. Koolhof / M. Middelkoop 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

Gruppo A (Bologna): Canada, Italia, Svezia, CileGruppo B (Manchester): Australia, Gran Bretagna, Francia, SvizzeraGruppo C (Valencia): Spagna, Serbia, Repubblica Ceca, Corea del SudGruppo D (Spalato): Croazia, Olanda, Stati Uniti, FinlandiaLe prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno per le Final 8, in programma al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga dal 21 al 26 novembre 2023.