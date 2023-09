Le avversarie dell’Italia: Elias Ymer, un Decennio di Leadership in Davis con la Svezia

Quando Elias Ymer fu scelto per affrontare la Danimarca nelle semifinali del Gruppo I nel 2013, aveva solo 17 anni e divenne il più giovane svedese a competere in Coppa Davis da quando Mats Wilander fece il suo debutto nel 1981.

Dieci anni dopo, Ymer rimane la fidata guardia della Svezia e indosserà ancora una volta i colori giallo e blu come leader della sua squadra nelle Finali della Coppa Davis, Gruppo A, a Bologna questa settimana.

“Ricordo la mia prima partita come emozionante. Ho concluso con una vittoria in cinque set nella quinta partita decisiva, il che mi ha dato un buon inizio in Coppa Davis e mi ha portato molti benefici negli anni,” ha detto Ymer domenica.

Il 27enne, che vanta un record di 15-14 in singolo nella Coppa Davis, sta partecipando per la terza volta consecutiva alle finals, avendo giocato per la Svezia in questa fase nel 2021 e 2022.

L’anno scorso, sempre a Bologna, Ymer sconfisse l’argentino Sebastian Baez e il croato Borna Gojo prima di essere sconfitto dall’italiano Matteo Berrettini. La Svezia mancò di poco l’opportunità di avanzare alle Finals 8, terminando terza nel gruppo.

Nonostante non siano riusciti a replicare quel successo, Ymer crede che la sua squadra abbia lasciato un segno duraturo, dimostrando il loro valore contro squadre difficili. “L’anno scorso, penso che la settimana a Bologna sia stata molto positiva per noi. Abbiamo dimostrato a molti paesi che la Svezia è una squadra con cui non si scherza,” ha dichiarato.

Insieme a Ymer questa settimana all’Unipol Arena di Bologna ci saranno i debuttanti in Coppa Davis Karl Friberg, Leo Borg e Filip Bergevi, oltre ad Andre Goransson, che ha gareggiato per la Svezia in sette partite di doppio dal suo debutto nel 2019.

Con campioni in carica come il Canada, i padroni di casa Italia e una formidabile squadra cilena che vanta il n° 25 del mondo, Nicolas Jarry, e l’ex n° 17 del mondo, Cristian Garin, la Svezia avrà una dura sfida, e Ymer ne è consapevole.

“Ovviamente siamo gli sfavoriti, non c’è dubbio. Ma l’ho detto molte volte, nella Coppa Davis può succedere di tutto e l’ho visto con i miei occhi molte volte. Quindi dobbiamo solo darci da fare e giocare il nostro gioco,” ha detto.

Il capitano svedese Johan Hedsberg è ansioso di vedere come i nuovi arrivati si comporteranno nella competizione e ha chiesto a Friberg e Borg di essere pronti per una convocazione in singolo contro avversari difficili questa settimana.

“Saranno molto importanti per la squadra. Dico loro che devono essere pronti, devono crescere e prendersi le loro responsabilità perché uno di loro giocherà in singolo, quindi non è il momento di imparare, è il momento di agire,” ha dichiarato Hedsberg.

L’ultimo dei sette titoli della Coppa Davis della Svezia risale al 1998. Inizieranno la loro campagna delle Finali della Coppa Davis martedì contro il Cile alle 15:00.





