AON Open Challenger-Memorial Giorgio Messina, tutto esaurito al torneo di Genova per seguire Fabio Fognini con oltre 2500 persone. Il presidente del Comitato Organizzatore Mauro Iguera : “Numeri da record, supereremo le 25mila presenze nell’arco della settimana”. Dalle 14 la finale di doppio e poi dalle 18 le due semifinali di singolare

Un colpo d’occhio straordinario per Fabio Fognini che conquista un pass per la semifinale dell’AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Genova a Valletta Cambiaso. Dopo aver battuto con straordinaria bravura l’ungherese Zsombor Piros nei quarti di finale davanti ad un stadio Centrale ‘Beppe Croce’ completamente esaurito nella serata di ieri. Oltre 2500 persone per seguire il match dell’azzurro che ha vinto in due set 6-4 6-4. ‘’E’ stata davvero una cartolina bellissima – spiega Mauro Iguera, presidente del Comitato Organizzatore – una risposta straordinaria da parte dei genovesi ma non solo visto che abbiamo avuto richieste di biglietti da parte di appassionati di tutta Italia. In questi giorni l’affluenza a Valletta Cambiaso è stata straordinaria e sicuramente supereremo il nostro record storico delle 25mila presenze settimanali’’. Dunque si alza il sipario su un week end dalle grandi emozioni. la finale di doppio Ivan e Matej Sabanov contro Giovanni Oradini e Lorenzo Rottoli è in programma alle 16. Non prima delle 18 la prima semifinale del singolare tra Thiago Seyboth Wild e Andrea Vavassori, che sta festeggiando nel migliore dei modi la convocazione in Coppa Davis. E non prima delle 20 Thiago Monteiro, vincitore nella passata stagione, e Fabio Fognini, idolo di casa che ha conquistato il titolo già a Genova nel 2008 e 2010, e giocatore simbolo del Park Tennis Genova.