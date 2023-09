Carlos Alcaraz dà forfait in Davis Cup

Carlos Alcaraz tornerà in Spagna dopo la sua avventura a New York, dopo aver perso contro Daniil Medvedev nelle semifinali degli US Open. Il prossimo impegno del tennista di Murcia erano le finali della Coppa Davis, che si terranno a Valencia tra martedì 12 settembre e domenica 17. Tuttavia, durante il torneo newyorkese, Carlos aveva lasciato intendere possibili dubbi sulla sua partecipazione: “Devo valutarlo perché è stato un tour lungo e intenso. Ascolterò il mio corpo e vedrò come mi sentirò domani. Vedremo cosa mi chiederà il corpo. È stata una tournée lunga e ho bisogno di riposare”, aveva dichiarato.

Alla fine, infatti, Carlos Alcaraz non parteciperà alle finali della Coppa Davis. Lo spagnolo ha deciso di ritirarsi dal torneo dopo aver raggiunto le semifinali degli US Open, scegliendo così di riposare considerando le tante partite giocate. Al suo posto, Albert Ramos indosserà nuovamente la maglia rossa per unirsi alla squadra spagnola e iniziare la preparazione già da sabato sotto la guida di David Ferrer.

Queste le parole di Carlos, affidate al solito messaggio social: “Ero entusiasta di giocare in Davis a Valencia, ma devo ascoltare il mio corpo dopo una trasferta molto lunga. Ho bisogno di fermarmi e riposare, fisicamente e mentalmente. Il calendario è molto impegnativo, manca ancora una fetta lunga di stagione e ora devo ricaricare le batterie. Buona fortuna alla squadra spagnola! 💪🏻 Vi sosterrò fortemente! Dai!”

Me hacía mucha ilusión jugar por 🇪🇸 la Davis en Valencia, pero tengo que escuchar a mi cuerpo después de una gira muy larga. Necesito parar y descansar, físicamente y mentalmente. El calendario es muy exigente, todavía queda mucha temporada, y ahora me toca recargar fuerzas.… pic.twitter.com/TY0YXLWQ1k — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 9, 2023

La Spagna è nel gruppo C, insieme a Serbia, Repubblica Ceca e Corea del Sud.