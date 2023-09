WTA 250 Osaka: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

WTA 250 Osaka – Tabellone Principale – hard

(1) Lin Zhu vs Xiyu Wang

(WC) Moyuka Uchijima vs Qualifier

Qualifier vs Diane Parry

Rebecca Marino vs (7) Nao Hibino

(3) Xinyu Wang vs Jil Teichmann

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Anna-Lena Friedsam

Diana Shnaider vs (6) Yulia Putintseva

(8) Kateryna Baindl vs Ashlyn Krueger

Viktorija Golubic vs Jessika Ponchet

Jule Niemeier vs Anna Kalinskaya

Harriet Dart vs (4) Linda Fruhvirtova

(5) Nadia Podoroska vs Yue Yuan

(WC) Mai Hontama vs Su Jeong Jang

Qualifier vs (WC) Misaki Doi

Panna Udvardy vs (2) Tatjana Maria