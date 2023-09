Novak Djokovic si qualifica per la sua decima finale agli US Open e insegue un nuovo record nei Grand Slam. Djokovic seccato alla fine del match imita Shelton (Video)

Novak Djokovic, campione di 23 titoli del Grand Slam, ha scritto venerdì un’altra pagina della sua storia, qualificandosi per la finale degli US Open per la decima volta in carriera. Il serbo eguaglia il record per il maggior numero di finali nel singolare maschile del torneo e aumenta il record di finali in tutti i Majors (36), cinque in più di Roger Federer, che ne ha 31.

In una semifinale che ha avuto un inizio tranquillo ma che si è trasformata in un vero e proprio circo tennistico nella seconda metà del terzo set, Djokovic, attuale numero due al mondo ma che tornerà numero uno dell’ATP da lunedì, ha sconfitto il giovane americano Ben Shelton, che a 20 anni è stata una delle grandi storie del torneo, con il punteggio di 6-3, 6-2 7-6(4). Djokovic aveva un break di vantaggio nel terzo set, ma le cose si sono complicate con Shelton che ha avuto un set point nel decimo gioco del terzo set.

Al termine dell’incontro, ha mostrato al giovane di 20 anni il suo disappunto per l’atteggiamento del tennista di Atlanta durante la partita, imitando il suo gesto quando vince.

Djokovic ora attende in finale il vincitore del match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica, e Daniil Medvedev, vincitore del torneo nel 2021.

Slam Us Open B. Shelton B. Shelton 3 2 6 N. Djokovic [2] N. Djokovic [2] 6 6 7 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 B. Shelton 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-5 → 2-6 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 2-4 → 2-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Djokovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1