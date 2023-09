Osaka punta al rientro all’Australian Open 2024

Naomi Osaka punta al rientro in occasione degli Australian Open 2024. La quattro volte campionessa Slam (Australian Open 2019 e 2021, US Open 2018 e 2020), assente dal circuito dallo scorso autunno, l’ha annunciato in un evento a margine degli US Open, un forum sulla salute mentale degli atleti al quale ha participato anche la leggenda del nuoto Michael Phelps. La nipponica ha denunciato molte volte le difficoltà psicologiche incontrate sul circuito, stimolando un dibattito sul tema e l’adozione di misure per aiutare tutte le atlete che affrontato problemi simili una volta avviata la carriera sportiva.

Naomi Osaka is back at the US Open. She is doing a panel on mental health in sports pane alongside Michael Phelps and the US surgeon general. pic.twitter.com/UpjuzzcGi6 — Tumaini Carayol (@tumcarayol) September 6, 2023

Nel corso dell’evento, la tv statunitense ESPN ha chiesto direttamente a Naomi sull’eventualità di una sua presenza a Melbourne il prossimo gennaio, e la 25enne giapponese ha risposto “sì”, spiegando che la sua pausa di sedici mesi con la maternità ha “riacceso il fuoco” in lei. Lo scorso luglio Osaka ha dato alla luce una bambina, di nome Shai.

L’ex n.1 del mondo non gioca un match ufficiale dal torneo di Tokyo del 2022: dopo aver beneficiato del ritiro al primo turno della brasiliana Beatriz Haddad Maia, si è ritirata prima del secondo turno.

Nei suoi pensieri, c’è un rientro completo nel 2024: “Ci saranno sicuramente molti più tornei di quanti ne abbia giocato in passato”, ha dichiarato. “Non so come andrà l’inizio della stagione. Non so quale sarà il mio livello di gioco e penso che avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare, lentamente. Quindi mi pongo l’obiettivo di finire molto bene l’anno 2024”.